Четверг, 17 Мая 2018 года
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ООН спрогнозировала численность населения России к 2050 году

Общество

В стране продолжится процесс урбанизации, следует из данных ООН

ООН спрогнозировала численность населения России к 2050 году
Люди

Нью-Йорк, США, 17 мая 2018, 08:02 — REGNUM  Численность населения в России к середине XXI столетия сократится до 132,7 млн человек, одновременно с этим в стране продолжится процесс урбанизации, об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ООН).

По данным ООН, к 2050-му году численность городского населения вырастет на 3 млн, до 110,6 млн. При этом число сельского населения сократится с 36,8 млн до 22,1 млн. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то к 2035-му году население крупнейших российских городов вырастет незначительно — до 12,8 млн и 5,6 млн соответственно.

Напомним, 7 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года», одним из целей которого является увеличение численности населения и повышение уровня жизни в стране.

Читайте подробнее: Путин подписал указ о стратегических задачах развития России до 2024 года

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Организация Объединённых Наций
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