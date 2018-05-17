Воронежский мем: Арнольд Шварценеггер приходит в ужас от цен на бензин

Воронеж, , 11:05 — REGNUM Арнольд Шварценеггер стал героем мема, который получил большую популярность среди жителей Воронежа, в его основу лёг протест против высоких цен на бензин, об этом 17 мая сообщило издание «Блокнот Воронеж».

Мем представляет собой коллаж из фильмов Шварценеггера. Согласно сюжету, когда актер подъезжает к заправочной станции и видит цены на бензин, он из образа Терминатора на мотоцикле переходит в образ велосипедиста.

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Напомним, в апреле 2018 года бензин в Воронежской области сильно подорожал, цены продолжают оставаться на высоком уровне. Согласно опросу, который провёл один местный портал, 50% автовладельцев готовы из-за этого пересесть с автомобиля на велосипед.

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