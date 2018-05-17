Валентина Матвиенко предложила постепенное повышение пенсионного возраста

Волгоград, , 16:53 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала «не прятать голову в песок» и повышать пенсионный возраст постепенно.

«Я считаю, что это должен быть очень плавный, спокойный переходный период, (надо) растянуть вопрос поднятия пенсионного возраста на 10 лет и каждый год повышать на полгода пенсию для мужчин и для женщин», — предложила Матвиенко.

При этом, по ее мнению, через десять лет возможны иные сроки выхода на пенсию.

«Если будет принято решение поднять пенсионный возраст для женщин до 60 лет, хотя это надо обсуждать, то только через 10 лет наступит пенсионный возраст в 60 лет», — пояснила Матвиенко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности выйти с законодательной инициативой о повышении пенсионного возраста. Напомним, что вице-премьером, курирующим социальный блок, предполагается Татьяна Голикова.

Читайте ранее в этом сюжете: Вопрос повышения пенсионного возраста рассмотрит новое правительство РФ