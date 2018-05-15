Сговор из-за покойников: похоронные услуги в Перми вне конкуренции?

Пермь, , 14:53 — REGNUM В Перми на рынке ритуальных услуг назревает скандал. В нем, как полагают некоторые местные жители, замешана городская полиция. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по Пермскому краю, антимонопольная служба совместно с УФСБ региона провели проверку по заявлениям граждан о возможном сговоре силовиков и похоронного бюро. Пермяки проинформировали о том, что сотрудники одной из ритуальных фирм уж больно быстро приезжают в дома, где появляются покойники. Иной раз ритуальная служба опережает даже полицейских. Столь оперативный доступ к информации об умерших насторожил жителей краевой столицы.

В агентстве ритуальных услуг журналистам пояснили, что доступ к информации имеют благодаря муниципальному контракту, где речь о бесплатном вывозе невостребованных тел с улиц или тех, у кого не найдены были родственники или близкие, кто мог бы эвакуировать тело. Именно по условиям этого контракта УВД Перми сообщает фирме информацию о произошедшей смерти.

Однако оказалось, что похоронное бюро получает оперативно информацию не только о невостребованных телах, но вообще обо всех новопреставленных гражданах города. В результате представители ритуальной фирмы приезжают к родственникам умерших первыми и предлагают свои ритуальные услуги раньше конкурентов.

Согласно данным пермских информресурсов, местные фирмы были уличены в сговоре с полицией в 2011 году. УВД Перми заключило тогда соглашение с рядом ритуальных компаний, целью которого было получение информации об умерших гражданах. Негласный характер соглашения привел к ограничению конкуренции на рынке, его разделу по территориальному принципу, ограничению доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам. Борьба конкурентов за покойников довела до суда. В 2012 году Арбитражный суд вынес вердикт — сговор с целью раздела рынка эвакуации умерших незаконен.

Ритуальную фирму — инициатора незаконной схемы обязали выплатить в федеральный бюджет незаконно полученный доход в размере 455 400 рублей.

«К сожалению, ни фирмы, ни полицию нельзя привлечь за отсутствие элементарных этических принципов. Ведь как это происходит: умирает близкий человек, люди звонят в полицию, сообщают о смерти. Уже через несколько минут в квартире появляется неизвестный, который берет организацию похорон в свои руки. Родственники думают, что он из полиции, он же поясняет, что да, мол, от них, но занимается только организацией похорон. Семья в шоковом состоянии, приходит в себя, когда этот расторопный делец озвучивает сумму, в которую выльются похороны. Но какой уже тут выбор, приходится платить», — отметили в УФАС по Пермскому краю.

Добавим, что в 2011 году впервые в России было возбуждено уголовное дело в отношении полицейского за продажу информации об умерших. По версии следствия, сотрудник дежурной части в Екатеринбурге за 15 тыс. рублей продал информацию о том, по каким адресам зарегистрированы случаи смерти граждан.