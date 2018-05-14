В Курганской области оптимизируют детские сады из-за нехватки средств

Шелепово, Курганская область, , 16:26 — REGNUM В селе Шелепово Курганской области чиновники Мокроусовского района закрывают детский сад. Вместо него воспитательные группы для детей дошкольного возраста будут размещены в помещениях местной школы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Родители дошкольников выступили против ликвидации детского сада и перемещения групп в школу, обратились с запросом в управление образования и получили ответ, в котором им сообщили, что для принятия подобного решения, учёта мнения жителей села не требуется. При этом администрация Мокроусовского района уже разослала новые бланки договоров вместо действующих с 2016 года, а закрытие детского сада произойдёт в День защиты детей — 1 июня.

«Приказ о закрытии детсада вышел 3 апреля. Потом к нам приехали представители районного отдела образования, предложили перевести детсад в сельскую школу. Но в школе холодно, надо переделать унитазы, раковины. Детей от 1,5−2 года могут не взять в новую дошкольную группу, сделают от 3−4 лет группу. Нельзя ли сохранить нормальный детский сад в нынешнем здании? Мы хотим отрезать часть помещений детсада от отопления, чтобы не платить по миллиону в год за отопление. В соседнем селе Куртан — детсад ликвидирован, оставлена группа 3 часа. Мы подобной ситуации не хотим», — сообщила мама одного из воспитанников детского сада из села Шелепово.

В свою очередь представители общественности отмечают, что закрытие детского сада происходит из-за нехватки средств на его содержание.

«Ответ отдела образования Мокроусовской администрации немного удивляет. Так, в нём указаны довольно значительные суммы на теплоснабжение детского сада: 923 тыс. рублей в 2017 году и более полумиллиона рублей за первый квартал 2018 года. При этом на заработную плату с социальным обеспечением сотрудникам выделено в 2017 году чуть более 800 тыс. рублей. Более того, чиновники ссылаются на то, что детский сад не оборудован канализацией и водопроводом с разводкой горячей и холодной воды, а противопожарная система не оборудована дублирующим, без участия работников учреждения, сигналом на пульт диспетчера. Однако в прежние годы всё это не мешало работать детскому саду», — сообщил представитель курганского отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Евгений Найман.

Напомним, что по приказу Мокроусовского районного отдела образования сокращения ставок персонала коснутся пяти детских садов в сёлах Лапушки, Лопарёво, Малое Мостовское, Михайловское и Шелепово. Приказ должен быть выполнен к 4 июня. При этом родители, узнав о подобном приказе, опасаются, что вскоре вместо полноценных детских садов в сёлах останутся только группы кратковременного пребывания.

При этом родители села Лопарёва потребовали встречи с представителями районной администрации, на которой чиновники пообещали, что детсад не ликвидируют, а присоединят к местной школе, высвободив для малышей две классные комнаты.

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