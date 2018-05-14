ЦБ: Рост реальной зарплаты в России в 2018 году замедлится до 7-8%

Москва, , 17:26 — REGNUM Центробанк ожидает замедления темпов прироста реальной зарплаты в России в 2018 году. Об этом говорится в апрельском обзоре регулятора «Экономика: факты, оценки, комментарии».

«По прогнозу, годовой темп прироста реальной заработной платы продолжит замедляться и составит 7−8% в среднем за 2018 год», — отмечают в Центробанке.

Ранее, напомним, регулятор оценивал годовой рост реальной зарплаты в 9,5%.

Отмечается, что в марте темпы роста заплаты «ожидаемо снизились, учитывая, что в начале года их существенное увеличение было связано с индексацией в бюджетной сфере и повышенными разовыми выплатами премий в частном секторе».

«Годовой темп прироста реальной заработной платы, по предварительной оценке Росстата, замедлился до 6,5%, что в целом соответствовало ожиданиям Банка России. В помесячном сопоставлении с исключением сезонности реальная заработная плата снизилась на 0,9%», — говорится в обзоре.

Вместе с тем отмечается, что для полного подтверждения предположения регулятора о разовом характере ускорения роста зарплаты в начале 2018 года необходимо получение подробной статистики рынка труда за апрель.

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