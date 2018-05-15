В Москве по отношению к 2017 году выросла смертность

Москва, , 15:25 — REGNUM По сведениям московского управления ЗАГС, смертность в столице за первые четыре месяца 2018 года превысила аналогичный показатель 2017 года на 5,6%. Об этом сообщает 15 мая «Интерфакс».

Отмечается, что в январе — апреле 2018 года в Москве была зафиксирована смерть 43 338 человек, из которых 1,5% иностранцы. В ЗАГС отмечают, что впервые за долгое время показатель смертности в столице России превысил показатель рождаемости: за тот же период в Москве родилось 41 487 детей, это на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

По статистическим данным, у 13,3% от общего числа родившихся в 2018 году в Москве хотя бы один из родителей — не гражданин России. Напомним, в 2016 году в столице родилось рекордное количество детей — 146 тыс. человек.

Следует отметить, что снижение рождаемости в Москве наблюдается с 2017 года, когда было зафиксировано появление на свет 134 573 младенцев, это на 7,8% меньше показателя 2016 года. Также в 2017 году понизилась смертность: в течение года в столице умерли 119 283 человека — это на 3,7% ниже показателя 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области за первые три месяца 2018 года число родившихся было меньше на 37,5%, чем число умерших — 7812 против 12 498. Относительно аналогичного периода 2017 года отмечен спад рождаемости почти на 7%, и рост смертности на 0,2%.

Превышение смертности над рождаемостью в регионе наблюдается уже не первый год. В первом квартале 2017 года на 8385 родившихся детей пришлось 12 475 умерших жителей.

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