Без маршруток и троллейбусов, но с новыми тарифами

Игорь Абрамов Волгоград. Мамаев Курган

Новый 2017 год для жителей Волгограда начался с роста тарифов — на проезд в общественном транспорте.

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Проезд в скоростном трамвае с нового года подорожал с 20 до 25 рублей (при пользовании электронным билетом стоимость поездки составит 23 рубля), одна поездка в троллейбусе и трамвае теперь обходится в 20 рублей вместо прежних 15. Автомобильные маршруты до 30 километров подорожали до 20 рублей, а свыше 20 км — до 25 рублей. Также с 1 января выросли тарифы и на проезд в пригородном транспорте.

Вообще, прошедший год для Волгограда стал годом транспортной реформы — новую транспортную схему представили еще в середине 2016-го, и тогда она вызвала негативную реакцию, причем не только со стороны перевозчиков (схема предполагала сокращение 80 маршрутов и практически полное «избавление» от автобусов малой вместимости), но и горожан.

A.Savin Волгоградский скоростной трамвай

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В поддержку перевозчиков выступило и региональное УФАС, которое усмотрело в действиях мэрии ограничение конкуренции.

«Если маршрутки, как утверждает администрация Волгограда, населению не нужны, то отменять их не требуется, они естественным образом уйдут с рынка», — говорила тогда заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ольга Ячменева.

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В 2017 году Волгоград потерял не только маршрутки, но и значительную часть троллейбусов, которые решили заменить на большегрузные автобусы в рамках все той же транспортной реформы.

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Более 500 млн руб. из бюджета потянет аренда новых трамваев для Волгограда

Еще одним сюрпризом 2017 года стало повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Депутаты областной думы в январе приняли решение, в соответствии с которым предельный рост тарифов на коммуналку установлен в размере 9,8% — вместо 4,2%, установленных федеральным законодательством.

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Оптимизация культуры

В январе же было принято резонансное решение — Волгоградский областной краеведческий музей полностью будет перенесен в помещения Царицынской пожарной каланчи, которая станет базовым зданием музея.

Вместе с тем против переезда Краеведческого музея выступили представители общественности региона.

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Помещения пожарной каланчи, по мнению авторов обращения, направленного тогда к губернатору, могут быть только дополнительными, а никак не основными для музея. Ученые-историки просили власти сохранить краеведческому музею здания, в которых он располагается на данный момент — по проспекту Ленина 5А и 7 — в качестве базовых, отремонтировать и отреставрировать их с учетом современных требований к помещениям научно-музейных комплексов, а также предусмотреть создание в них помещений «золотой кладовой», реставрационных мастерских и архивохранилища.

volganet.ru Волгоградский областной краеведческий музей

Добавим, что в августе в музее сменилось руководство: новый директор Анатолий Мальченко в числе основных направлений работы называл именно концепцию переезда музея в помещения пожарной каланчи.

Еще одним скандалом в сфере культуры стало массовое закрытие библиотек в регионе: только в первом квартале планировалось закрыть девять библиотечных филиалов. Против выступили сами волгоградцы, которые создали петицию с требованием сохранить библиотеки. В мэрии, впрочем, заверили — на ближайший год сокращение библиотечной сети не грозит.

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Развал или реорганизация: два взгляда на ситуацию с культурой в Волгограде

«Оптимизация» в Волгограде в 2017 году коснулась не только библиотек, но и других учреждений культуры. Осенью появилась информация о массовых увольнениях артистов филармонии — работу потеряли, как тогда сообщалось, 240 человек. Власти тогда поспешили заверить, что ни о каком развале культуры речи не идет, а всех артистов трудоустроят.

Масштабная реконструкция Мамаева кургана в ушедшем году также не раз оказывалась в центре скандала. Так, в конце июля стало известно о том, что на территории комплекса был вырублен «парк вдов» — деревья, посаженные вдовами, матерями, сестрами защитников Сталинграда.

Об этом подробнее: А был ли сквер? На Мамаевом Кургане в Волгограде уничтожен «парк вдов»

Реконструкция Мамаева кургана: необоснованное раздувание истерии?

Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин тогда заявил, что «ни в документах, ни в народной памяти такого сквера не существует». Вырубленные же деревья, по словам директора музея, — это самосев. Взамен же, заверило тогда руководство музея, будут высажены новые деревья, за которыми будет обеспечен уход.

Чемпионат мира-2018: все ближе

2017 год в Волгоградской области в целом прошел под знаком подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года — как известно, Волгоград вошел в число городов, в которых состоятся матчи мундиаля.

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Еще в начале года заявлялось о том, что по целому ряду объектов, которые должны быть введены в строй к ЧМ-2018, наблюдается отставание от графика.

Так, в феврале стало известно о приостановке работ по реконструкции дороги, ведущей к аэропорту Волгограда — в проекте был выявлен целый ряд недоработок, причем о проблемах заявлялось и ранее. Так, против строительства выступали местные жители — оказалось, что в некоторых случаях расстояние между домами и шумозащитным экраном дороги составляет лишь полтора метра.

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В августе эта дорога вновь оказалась в центре внимания СМИ: жители, которым пообещали, что расстояние от домов будет не менее 6,5 метров, сообщили, что строители нарушают договоренности.

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Между тем в марте в рамках подготовки к чемпионату мира стартовало строительство второго пассажирского терминала аэропорта. К 2018 году, когда в регионе пройдут матчи чемпионата мира по футболу, минимум аэродрома по метеоусловиям должен соответствовать III А категории ИКАО. Это даст возможность обслуживать дальнемагистральные воздушные суда, расширить географию полетов как по России, так и за ее пределы.

И ещё: В аэропорту Волгограда начали возводить второй пассажирский терминал

Со строительством «Волгоград-Арены», по крайней мере на данный момент, похоже, больших сложностей нет: еще в октябре комиссия FIFA высказала уверенность, что все работы будут завершены в срок, а в декабре было объявлено, что стадион «почти готов». Правда, тогда же, в декабре, стало известно, что «Волгоград-Арена» вошел в число тех стадионов, сроки сдачи которых перенесли с конца 2017-го на 2018 год, а на достройку выделят почти 500 млн рублей. Кстати, первый матч на новом стадионе должен пройти уже в апреле этого года — местный «Ротор» проведет встречу с «Луч-Энергией» из Владивостока. 9 мая здесь планируют провести финал Кубка России.

volganet.ru Модель стадиона «Волгоград Арена»

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Кстати, в конце декабря состоялось открытие другого ожидаемого в Волгограде объекта — моста через Ахтубу, который являлся самым известным городским долгостроем. Объект, который существенно облегчит транспортные проблемы города, должны были сдать еще в 2011 году, но достроить смогли лишь к концу 2017-го.

Подробнее: Волгоград: движение по новому мосту через Ахтубу открыто

Время, вперед!

Еще одной важной темой, которая обсуждалась в регионе в течение всего года, стал возможный перевод стрелок на час вперед. В январе в интернете появилась очередная петиция по этому поводу.

Подробнее: Перевод стрелок на час: Волгоградцы торопят, депутаты взвешивают решение

А в ноябре этого года депутаты областной думы всё же, после долгого обсуждения, одобрили проведение в регионе референдум о переходе Волгоградской области в другой часовой пояс, что позволит перевести стрелки часов на час вперед — как сделали, например, в соседней Астраханской области.

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Волгоградцы голосуют за референдум о переводе часов

Прямые выборы мэров: кому это нужно?

В 2017 году в Волгограде вновь активно обсуждалась тема возвращения прямых выборов мэра, отмененных в городе еще в 2011 году. В мае 2017-го ходатайство о проведении референдума по изменению областного закона о прямых выборах мэров и глав муниципальных районов было направлено «Парнасом» (такие же заявления партия направила и в других регионах).

Подробнее: Нужны ли волгоградцам прямые выборы мэра?

Впрочем, попытка не увенчалась успехом — ходатайство избирком передал в облдуму, а депутаты, рассмотрев его, отклонили предложение оппозиции о проведении референдума.

Уголовные дела, взрывы, пожары

В феврале в суд ушло громкое уголовное дело в отношении депутата Государственной думы — руководителя регионального отделения «Справедливой России» Олега Михеева. Он обвинялся по статье о мошенничестве в крупном размере (речь идет о попытке хищения 2 млрд рублей), но настаивал, что дела возбуждены незаконно. Сам Михеев на момент передачи дела в суд находился в федеральном розыске, чуть позже, в апреле, суд вынес решение о его заочном аресте.

А в марте в Волжском начался суд по делу еще одного бывшего депутата Госдумы, Николая Паршина (КПРФ) — также по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

Об этом подробнее: Волжский: Суд над экс-депутатом Госдумы от КПРФ Паршиным начнётся 30 марта

В числе самых громких ЧП 2017 года — взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в Волгограде в середине мая.

Читайте подробнее: Взрыв в жилом доме Волгограда: есть жертвы

В результате взрыва погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Причиной взрыва, как выяснилось, стали несанкционированный работы на водопроводе — рабочие задели газовую трубу.

А также: СК: Три человека задержаны по факту взрыва бытового газа в Волгограде

Тело четвёртого погибшего извлечено из-под завалов дома в Волгограде

Следствие раскрыло подробности взрыва бытового газа в доме в Волгограде

Сам дом, пострадавший от взрыва, в итоге решили не восстанавливать.

Август для Волгоградской области оказался в прямом смысле жарким — из-за степных пожаров. В регионе объявили режим ЧС — огонь подобрался к детским лагерям, уничтожил более 150 строений в нескольких районах области — под угрозой оказались десятки населенных пунктов.

Читайте об этом: Целенаправленный поджог — одна из причин пожаров в Волгоградской области

Завершился год в Волгоградской области крупным ДТП: в городе Котово в ночь на 30 декабря нетрезвый водитель не справился с управлением своего Ford Focus и врезался в толпу людей, выходивших в это время из кафе, где проходил корпоратив.

Водитель иномарки сбил группу людей в Волгоградской области

В результате 26-летняя женщина погибла на месте, еще три человека с травмами попали в больницу.