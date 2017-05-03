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Судебное противостояние по делу о маршрутках: УФАС vs мэрия Волгограда

Экономика

Антимонопольный орган требует у властей обоснования отмены маршрутных такси

Маршутка
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Маршутка

Волгоград, 3 мая 2017, 10:50 — REGNUM  Пока Волгоград планомерно избавляется от маршруток, в судебных инстанциях полным ходом идут разбирательства по этому вопросу. Так, очередное заседание по делу об обжаловании предупреждения, выданного администрации Волгограда, об отмене закрытия 87 муниципальных маршрутов, состоялось 2 мая в Арбитражном суде Волгоградской области. Об этом иа сообщили в пресс-службе областного УФАС.

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Волгоградцы сполна оценили «эффект» от отмены маршруток

УФАС по Волгоградской области потребовало от администрации города обосновать решение об отмене муниципальных маршрутов и предоставить документы, на основании которых оно было принято. Ранее антимонопольщики уже запрашивали аналогичную информацию у мэрии города, однако в установленные сроки чиновники ее не предоставили. Теперь времени у местной администрации осталось до 19 мая — именно на эту дату назначено следующее судебное заседание.

«В условиях здоровой конкуренции пассажиры должны иметь возможность самостоятельно выбирать на каком транспорте им добираться в то или иное место. Если маршрутки, как утверждает администрация Волгограда, населению не нужны, то отменять их не требуется, они естественным образом уйдут с рынка», — пояснила заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ольга Ячменева.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление, которое предусматривает отмену 87 муниципальных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки в областном центре, среди которых есть муниципальные троллейбусы, которое в настоящее время и оспаривает региональное управление ФАС, местная администрация приняла 29 апреля 2016 года. С улиц города маршрутки начали постепенно исчезать с 15 апреля 2017 года. Вторая волна прошла 30 апреля. Оставшиеся маршрутки уберут до 15 мая. На основных маршрутах теперь курсируют автобусы. Свыше 30 вспомогательных линий продолжат обслуживать порядка 800 автобусов малой и средней вместимости, в том числе маршрутные такси. Этот транспорт доставит пассажиров из отдаленных территорий к линиям опорным маршрутов.

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УФАС предупреждает: Мэрию Волжского предостерегли от отмены маршруток

Напомним, в начале марта региональное управление ФАС выдало администрации Волгограда предписание предупреждение о недопустимости отмены маршруток, как нарушающей закон о защите конкуренции. Аналогичное предупреждение получила и администрация города-спутника Волжского. Здесь местные власти планируют закрыть 10 муниципальных маршрутов «частных» перевозчиков.

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