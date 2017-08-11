Более 500 млн рулей из бюджета потянет аренда новых трамваев для Волгограда

Волгоград, , 10:33 — REGNUM В Волгограде до конца 2017 года обновится городской электротранспорт. Речь идёт о 20 новых современных скоростных трамваях, которые начнут курсировать в городе уже со следующего года. В настоящее время объявлен второй конкурс на предоставление в лизинг партии из 10 трамваев для МУП «Метроэлектротранс», передаёт ИА REGNUM 10 августа.

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Согласно конкурсной документации, муниципалитет намерен приобрести трамваи с двусторонним расположением дверей: они смогут курсировать как по наземным, так и по тоннельным участкам маршрута. Все вагоны должны быть оборудованы системой автоматической локомотивной сигнализации и устройством блокировки начала движения при не закрытой полностью двери. Обязательным условием также является и наличие не менее шести камер в каждом вагоне, как снаружи, так и внутри салона.

Цена вопроса — почти 271,159 млн рублей. Компанию-поставщика определят уже до 31 августа 2017 года. Контракт будет заключен на пять лет. В 2017 году поставщик получит 18 млн рублей авансом. Оставшаяся сумма будет выплачена из бюджета равными долями до 2022 года — по 50,728 млн рублей.

Также среди требований к новым трамваям — наличие мощных систем отопления, которые будут поддерживать комфортную температуру внутри вагона в зимний период. Летом от палящих лучей пассажиров защитит тонировка на окнах вагонов, а все форточки и люки оснастят уплотнениями — так осадки не будут попадать в салон. Пассажирские сиденья должны иметь эргономичную форму, а напольное покрытие быть износостойким и нескользящим. Кроме того, должны быть приспособлены вагоны и для перевозки маломобильных категорий пассажиров.

Напомним, Конкурс на поставку первой партии из 10 новых трамваев для МУП «Метроэлектротранс» был объявлен в начале августа. Требования, предъявленные в документации к новому транспорту, аналогичны. Однако цена контракта немного выше — более 271,644 млн рублей.

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Обе партии после передачи в лизинг подключат к ГЛОНАСС. Это даст возможность операторам городского центра управления пассажирскими перевозками контролировать соблюдение водителями графика движения и оперативно реагировать на изменения транспортной ситуации. Добавим, что на сегодня с системой навигации имеют связь порядка 400 автобусов большой и средней вместимости, перевозящие горожан по опорным и вспомогательным маршрутам.

Как заверили в мэрии, трамваи должны прослужить не меньше 20 лет, поставщик обязан обеспечить гарантийный срок эксплуатации вагон не менее двух лет. Перед окончательной приемкой всех вагонов водители МУП «Метроэлектротранс» совершат пробный заезд протяженностью не менее 50 км.

В Волгограде скоростной трамвай соединяет пять из восьми районов города. На линию СТ ежедневно выходят 33 трамвайных поезда. В настоящее время волгоградские трамваи ежедневно перевозят свыше 100 тысяч пассажиров, из них 30 тысяч волгоградцев пользуются скоростным трамваем.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде с конца 2016 года начали внедрять новую комплексную транспортную схему. Один из этапов её реализации — обновление и расширение парка городского транспорта. Так, на протяжении последних трех лет на улицы Волгограда вышло порядка 300 новых автобусов большой вместимости. В начале сентября 2017 года МУП «Метроэлектротранс» получит 25 больших автобусов: они начнут обслуживать наиболее востребованные муниципальные маршруты. Аренда этого транспорта обойдётся бюджету в 369 млн рублей.

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