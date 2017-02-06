Власти Волгограда: Библиотеки не закрывают, а переводят в другие помещения

Волгоград, , 10:04 — REGNUM Библиотечной сети Волгограда в ближайший год кардинальные преобразования не грозят. Об этом ИА REGNUM в ответ на редакционный запрос сообщили городской мэрии 6 февраля. Причем речь идет как о взрослых библиотеках, так и о детских.

В частности, рассматриваются варианты перевода нескольких библиотечных филиалов в связи с неудовлетворительным состоянием помещений. Это филиалы № 1 на проспекте Университетском, 38 и № 4 (ул. Землячки, 30а). Новые адреса будут определены исходя из критериев удобства расположения и доступности для читателей, а также соответствия помещений действующим требованиям и нормам.

«При этом переезд библиотек не ухудшит положение с обеспеченностью библиотечными услугами на данных территориях. Так, например, ближайшая к филиалу № 1 библиотека находится в 10 минутной пешей доступности — на пр. Университетский, 25. В Дзержинском районе работают библиотеки на Ангарской, 118, на Рионской, 3, на 8-й Воздушной Армии, 35 и на бульваре 30-летия Победы, 6», — уточнили в мэрии, добавив, что по филиалам №9 и №19 Центральной системы детских библиотек никаких изменений не планируется, они продолжат работать в прежнем режиме.

В связи с указанными точечными изменениями библиотекари будут переведены на новое место работы с учетом имеющихся квалификации и опыта работы.

Все проводимые сегодня в городе мероприятия по улучшению библиотечного обслуживания населения, заверили в мэрии, направлены на приведение читален города в соответствие с требованиями безопасности и современными стандартамами качества библиотечного обслуживания. Так, в связи с неудовлетворительным состоянием помещения библиотеки-филиала № 2 на ул. Новороссийской, 67 в Центральном районе и отсутствием возможности доступа для маломобильных групп (в библиотеку ведет крутая лестница), рассматриваются варианты других помещений для выдачи книг читателям Центрального района. В частности, книжный фонд может быть переведен в помещение городской библиотеки на улице Ткачева, а также прорабатывается открытие пунктов выдачи книг на территории других учреждений — ДК «Родина» или в помещении ДШИ № 4 на ул. Рокоссовского. Решение принимается в целях повышения доступности библиотечного фонда для жителей заполотновской части Центрального района Волгограда. В настоящее время параллельно с решением вопроса о новых площадках идет подготовка книжного фонда библиотеки к переезду.

Одна из ведущих библиотек Красноармейского района № 18 (ул. 50 Лет Октября, 17) пополнится за счет книг и периодических изданий из филиала № 29 — услуги этой библиотеки на ул. Российской, 16 оказались слабо востребованы, посещаемость абонемента и читального зала одна из самых низких в городе. Чтобы увеличить доступность книжного фонда для волгоградцев, было решено передать книги в более посещаемую библиотеку № 18, которая находится всего в 15 минутах ходьбы от филиала № 29.

Аналогичные преобразования предполагаются и в Дзержинском районе: сейчас пункт выдачи книг филиала библиотеки № 22 находится в переоборудованной под библиотеку обычной квартире в жилом доме на улице Танкистов, 12 и почти не пользуется спросом у горожан. Сейчас власти ищут варианты, чтобы перевести пункт выдачи книг из тесного помещения в более удобное. Один из них — организовать выдачу книг на территории молодежного центра «ХХI век», являющегося центом общественно-культурной жизни Дзержинского района.

Библиотеки-филиалы № 7 на ул. Писемского в Кировском районе и № 32 по проспекту Ленина, 101 в Краснооктябрьском районе продолжают работу в прежнем режиме.

Что касается вопроса о слиянии двух учреждений — МУК «Централизованная система детских библиотек» и МУК «Централизованная система городских библиотек» — то на данный момент такое решение властями не принято. Рассмотрение данного вопроса возможно исключительно в рамках сокращения административно-управленческих затрат с одновременным сохранением библиотечной сети.

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Как сообщало ИА REGNUM, «оптимизация» библиотечной сети Волгограда идет уже третий год. С 2014 года было сокращено порядка 10 филиалов. В текущем году (же до конца февраля) закроется одна из первых библиотек, заработавших в городе сразу после Сталинградской битвы, — библиотека №2 имени писателя Николая Чернышевского, расположенная на улице Новороссийской, 67 в Центральном районе Волгограда. Также о ликвидации еще нескольких филиалов библиотек этой весной сообщали местные СМИ. В частности, по информации V.1, к закрытию готовится библиотека №26 в Тракторозаводском районе Волгограда. Уже известно, что в ее помещение въедет хореографическая школа. Жителям района такая идея пришлась не по душе. По их словам, читальня пользуется хорошим спросом, поэтому горожане уже организовали сбор подписей за сохранение библиотеки.

Напомним, за спасение библиотек города высказались уже и десятки любителей чтения не только из Волгограда. Акция, которую в одной из социальных сетей организовали представители «Родительского всероссийского сопротивления», поддержали и жители других городов — Санкт-Петербурга, Москвы. Нижнего Тагила, Краснодара.

«Мы искренне считаем, что библиотеки — это важнейший фактор будущего. Для нашего общества, которое находится отнюдь не в благостном состоянии, жизненно важно, чтобы среди моря коммерции и «развлекалова» оставались острова настоящей культурной жизни. Где человек может не просто взять книгу (что тоже важно), но и пообщаться на тему прочитанного, где будет гореть огонь просвещения и творчества. Библиотеки — именно такие «острова». Где еще возможны поэтические чтения, клубы, лектории, семинары, обучающие курсы, творческие вечера? Именно за эти острова мы бьемся. И будем биться, если их продолжат топить в воде потребительства», — говорится в обращении организаторов акции #СпасемБиблиотеки.

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