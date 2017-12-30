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Водитель иномарки сбил группу людей в Волгоградской области

Происшествия

ДТП произошло в субботу ночью, 30 декабря, на ул. Чапаева в городе Котово

Волгоград, 30 декабря 2017, 16:08 — REGNUM  Автомобиль «Форд Фокус», за рулем которого находился 34-летний нетрезвый водитель, въехал в группу людей в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в субботу ночью, 30 декабря, на ул. Чапаева в городе Котово. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще трое пострадали.

«В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены двое мужчин и 35-летняя женщина, — говорится в сообщении. — На месте аварии до прибытия медиков от полученных травм скончалась 26-летняя местная жительница».

В отношении водителя иномарки, задержанного на месте ДТП, было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности данного происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия

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