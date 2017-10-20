Развал или реорганизация: два взгляда на ситуацию с культурой в Волгограде

Волгоград, , 16:20 — REGNUM То, что сейчас происходит в сфере культуры Волгограда, далеко неоднозначно воспринимается теми, кто эту культуру создает — артистами, творческими коллективами, писателями и деятелями искусств и теми, кто этой культурой управляет — чиновниками и руководством учреждений культуры. Так, на недавней пресс-конференции, которую провели артисты Волгоградской областной филармонии, служители Мельпомены открыто заявили о развале волгоградской культуры и уничтожении культурных ценностей региона.

Читайте также: В Волгограде пытаются спасти старейшее учебное заведение — «Серебряковку»

Детско-юношеский центр Волгограда обновится в 2018 году

«Волгоградскую культуру безбожно уничтожают! Волгоградская областная филармония развалена, 240 человек сокращено, многие известные деятели культуры и искусства Волгограда остались без работы», — такие тревожные заявления сделала заслуженная артистка Татьяна Шереметева.

Несмотря на то, что встреча широко анонсировалась в соцсетях, желающих прийти на неё и обсудить нынешнее положение дел в культурной сфере города нашло немного — порядка 30 человек.

Ранее по теме: Одно развивают, другое режут: ситуация со школами искусств в Волгограде

Артисты пожаловались на отсутствие диалога с директором филармонии Светланой Матовой, невозможность вывезти своё оборудование из стен филармонии, которое артисты годами приобретали на собственные средства и использовали в стенах учреждения.

По мнению Шереметевой, виной тому «совершенно неграмотное руководство филармонии», «не имеющее к культуре никакого отношения».

«Я считаю, что привлечение непригодных в профессиональном плане людей к руководству филармонии привело к тому, что на её базе создаётся два учреждения, — цитирует V.1 заявление артистки. — Новое руководство не знает филармонии и хочет всё разрушить».

Поясним, что с 10 октября в Волгоградской областной филармонии идёт реорганизация — её разделение на «Агентства по организации массовых и культурных мероприятий» и «Филармонию». Первое будет заниматься закупочной деятельностью, второе учреждение — отвечать непосредственно за творчество.

По мнению Татьяны Шереметьевой, «это искусственное образование. Если чиновники захотели создать агентство, его могли бы сделать как отдельное юридическое лицо».

Однако обсудить этот вопрос непосредственно с чиновниками артистам не удалось. Никто из представителей комитета культуры или руководства филармонии на пресс-конференцию не явился.

По-иному видят ситуацию сами слуги народа. Так, как пояснил председатель комитета по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Александр Осипов, «заявления о развале Волгоградской филармонии не просто преувеличены, они не соответствуют действительности. Как и постулат о развале Волгоградской культуры — не более чем частное мнение».

Парламентарий отметил, что ни о каком сокращении артистов речи не идёт, все они будут трудоустроены на новые места, пишет ИА «Волга-Каспий». Единственная оговорка — тех, кто не справился с недавней аттестацией (в их числе оказались творческий салон «Вишневый сад» и ещё несколько ансамблей), действительно сократили.

На сегодняшний день, по словам Осипова, в филармонии остаются симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, ансамбль фольклорной музыки, ансамбль песни «Царица» и джазовый коллектив. «Все продолжают работать — оркестр репетирует, творческие коллективы готовятся к концертному сезону», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Контрольно-счётная палата озвучила результаты проверки деятельности Волгоградской областной филармонии. Среди выявленных нарушений — занижение арендной платы; выполнение работ, непредусмотренных госзаданием; двойное финансирование коллектива русских народных инструментов за бюджетный счёт.

Подробнее: Волгоградская филармония «некультурно» тратила бюджетные деньги

Читайте ранее в этом сюжете: Зажигая очаги культуры: Волгоградцы протестуют против закрытия библиотек