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В Волгограде подорожал проезд в электричках и общественном транспорте

Экономика
Поездка в трамвае и троллейбусе теперь обходится на 5 рублей дороже

Волгоград, 3 Января 2017, 11:27 — REGNUM  Жители Волгограда привыкают к новым ценам на проезд в общественном транспорте. Помимо новогоднего повышения тарифов волгоградцам преподнесли еще один подарок — с 1 января в городских троллейбусах и автобусах официально начала действовать новая автоматизированная система оплаты проезда, передает корреспондент ИА REGNUM 3 января.

В тестовом режиме оплату валидаторами кондукторы большинства автобусных маршрутов начали принимать еще в конце декабря прошлого года. Тогда же стартовали и продажи электронных транспортных карт. Приобретая карту, пассажир платит 100 рублей за подключение к автоматизированной системе, затем просто пополняет счет.

Сделать это можно будет в киосках Союзпечати. В ближайшее время аналогичные услуги начнут оказывать и отделения Почты России. Переносные валидаторы уже появились и во всех единицах подвижного состава городского электротранспорта. Позже планируется подключить к системе и банковские терминалы, с помощью которых пассажиры будут вносить деньги на карту. В дальнейшем появится возможность пополнения средств на электронном проездном через Интернет. С 1 января при оплате картой пассажиры получают 10% скидку на оплату проезда.

Согласно принятому депутатами гордумы решению, проезд в скоростном трамвае с нового года подорожал с 20 до 25 рублей (при пользовании электронным билетом стоимость поездки составит 23 рубля), одна поездка в троллейбусе и трамвае теперь обходится в 20 рублей вместо прежних 15-ти. Автомобильные маршруты до 30 километров подорожали до 20 рублей, а свыше 20 км — до 25 рублей.

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Подождем до Нового года: Подорожание проезда в Волгограде откладывается

Выросла стоимость проезда в пригородном транспорте. С 1 января единый городской тариф составляет 40 рублей (ранее — 38 рублей). Тариф на перевозку багажа, домашних животных, птиц с 1 января 2017 года в зависимости от расстояния составит: до 100 км включительно — 100 рублей, свыше 100 км — 150 рублей.

Стоимость проезда в поездах пригородного сообщения в пределах одной десятикилометровой зоны и каждой последующей, согласно приказу областного комитета тарифного регулирования, составит 20 рублей (больше прежнего на 1 рубль).

Как добавили в мэрии города, внедрение новой системы электронной формы оплаты в общественном транспорте будет происходить поэтапно: так, к началу весны планируется ввести еще одну форму электронной оплаты — безлимитный проездной сроком на месяц с фиксированной стоимостью для разных категорий пассажиров. На первом этапе продолжат действовать и традиционные проездные билеты. Кондукторы в салонах подвижного состава будут принимать плату и наличными, и электронной картой.

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Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте
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