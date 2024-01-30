Материалы с тегом «Ветхое жильё»
Инженеры не зафиксировали угрозы обрушения треснувшего дома в Подмосковье
Инженеры не зафиксировали угрозы обрушения треснувшего в подмосковном Пересвете дома. Об этом сообщил глава Сергиев-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале. «Сейчас инженеры изучают техпаспорт дома, опрашивают представителей УК ЖКЦ. Для обоснованных выводов специалистам нужно...
30 января 2024
Обрушение подъезда аварийной пятиэтажки в Ростове-на-Дону сняли на видео
Видео обрушения части жилого дома в Ростове-на Дону опубликовал 28 января Telegram-канал «112». На кадрах момент, когда у многоэтажки начала «сползать» часть стены: сначала выпали несколько кирпичей, а затем рухнула стена по всей высоте дома. Рядом с местом обрушения образовались большие клубы пыли...
28 января 2024
Часть аварийного дома в Ростове-на-Дону обрушилась
Часть дома в Ростове-на-Дону, из которого эвакуировали жильцов, обрушилась 28 января. Видео опубликовал Telegram-канал «112». В результате никто не пострадал. Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 27 января в Ростове-на-Дону начал рушиться подъезд многоквартирного пятиэтажного дома №72/3 на улице...
новость часа
28 января 2024
Воробьёв заявил, что жителям ветхих домов Климовска предложено расселение
Жителям аварийных домов микрорайона Южный в городе Климовск Московской области предложили расселение. Об этом глава области сообщил в Telegram-канале. «Сегодня приехал в Климовск, жителям я обещал бывать тут регулярно. Начали с посёлка Южный, где мы столкнулись с рядом сложностей во время запуска...
15 января 2024
Момент обрушения расселённого дома в центре Петербурга попал на видео
Момент обрушения расселённого здания в центре Санкт-Петербурга попал на видео. Кадры 20 декабря опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, как из арки поднимается столб пыли. Видео момента обрушения дома в центре Петербурга В настоящее время спасатели продолжают осматривать завалы обвалившегося...
20 декабря 2023
СКР проводит проверку после обрушения расселённого дома в Петербурге
Следователи проводят проверку после обрушения расселённого дома в центре Санкт-Петербурга, сообщили 20 декабря в городском следственном управлении СК РФ. «Проводится доследственная проверка по факту обрушения ночью 20 декабря дома 73 по улице Гороховой», — говорится в сообщении. В ведомстве...
20 декабря 2023
В Санкт-Петербурге из-за обрушения дома эвакуировали 27 человек
Обрушение расселённого здания в центре Санкт-Петербурга стало причиной эвакуации жильцов примыкающего к нему дома. Об этом сообщили 20 декабря в городском управлении МЧС России. В ведомстве уточнили, что из соседнего дома эвакуированы 27 человек. Из них 19 человек размещены в гостинице, остальных...
20 декабря 2023
Жилищные условия 3,7 млн семей улучшились в 2023 году благодаря нацпроекту
В России отмечается рекордный прирост многоквартирного жилищного строительства. По данным регионов, за 10 месяцев 2023 года общий ввод жилья составил 86,2 млн кв. метров. К концу году эта цифра увеличится до отметки в 104 млн кв. метров. За этими цифрами скрываются не просто квадратные метры, а...
12 декабря 2023
Путин поручил срочно решить проблемы с ветхим жильём в Архангельске
В Архангельске необходимо оперативно решить проблему с ветхим жильем. Об этом во время совещания по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны 11 декабря заявил президент России Владимир Путин, который находится в области с рабочим визитом. Российский лидер отметил, что в регионе...
11 декабря 2023
Частично обрушившуюся пятиэтажку в Астрахани решили снести
Жилой дом, который частично обрушился в Астрахани 16 ноября, восстанавливать не будут. Об этом 27 ноября сообщила администрация города, представив решение межведомственной комиссии. «Комиссия единогласно приняла решение о том, что дом подлежит сносу», — говорится в сообщении. По данным экспертов...
27 ноября 2023
Путин поручил утвердить график расселения ветхого жилья на Дальнем Востоке
Дорожные карты по переселению жителей Дальнего Востока из аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 сентября, правительство должно утвердить до 1 июля 2024 года. Это следует из перечня поручений президента, опубликованного на сайте Кремля. Правительству поручено разработать...
8 ноября 2023
Путин: в России увеличилось число людей, расселённых из непригодного жилья
Российский лидер Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 5 июля затронул один из нацпроектов, в частности переселение из ветхого и аварийного жилья. По словам президента, количество переселенцев из непригодного жилья в России увеличилось. «Количество граждан, переселённых...
5 июля 2023
В Архангельске сошёл со свай деревянный двухэтажный дом
В Архангельске сошёл со свай деревянный двухэтажный дом, аварийные службы эвакуировали жильцов. Об этом 28 мая сообщает региональная прокуратура. «Органами прокуратуры области организована проверка по факту схода со свай многоквартирного двухэтажного деревянного дома», — говорится в сообщении...
28 мая 2023