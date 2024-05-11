Печора, Коми, 11 мая, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Глава Республики Коми Владимир Уйба распорядился выделить из резервного фонда средства на расселение семей, проживавших в частично обрушившемся доме в Печоре, сообщила 11 мая пресс-служба главы региона.

МЧС России/ТАСС

В сообщении уточняется, что Уйба прибыл в Печору.

«Сразу по прибытии глава Республики Коми сообщил о том, что в ближайшее время из резервного фонда правительства региона муниципалитету будут перечислены средства на расселение семей, проживавших в данном доме», — информировали в пресс-службе.

Уточняется, что работы по расселению пострадавших будут начаты 15 мая.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая в Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома. Отмечалось, что обрушились несколько квартир с первого по пятый этаж.

К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Причина обрушения устанавливается, отметили в региональном управлении МЧС. Из дома были эвакуированы 14 человек, в том числе пять детей.

Частично обрушенное в Печоре в Коми общежитие было признано аварийным, сообщал в свою очередь Уйба.