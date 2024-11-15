Салехард, 15 ноября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа направила в суд иск с требованием перенести на более ранний срок расселение аварийного жилого дома в Салехарде, удерживаемого с помощью подпорок. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

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Покосившееся здание на Кирпичной улице было заново обследовано. По результатам проверки проведённые в 2021–2024 годах поддерживающие мероприятия эффективных результатов не дали. Однако расселить дом должны в срок до 2028 года.

«В этой связи прокурор города в защиту прав жильцов направил иск в суд о признании срока расселения дома незаконным и возложении на орган местного самоуправления обязанности перенести его на более ранний срок», — указано в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура держит на контроле фактическое устранение выявленных нарушений.

Как передавало ИА Регнум, дом на Кирпичной улице был признан аварийным ещё в 2021 году, но до сих пор не расселён, так как перед ним в списке на расселение числится 274 здания. На данный момент одна из стен дома сильно накренилась, что придало зданию визуальное сходство с известной Пизанской башней.

Чтобы дом окончательно не рухнул, власти города установили у него деревянные подпорки. Известно, что только одна семья съехала из здания, продав квартиру городу. Остальные граждане продолжают жить в опасных условиях.