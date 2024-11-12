Салехард, 12 ноября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. В Салехарде пытаются спасти аварийный жилой дом от разрушения с помощью деревянных балок. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

VK/Подслушано в Салехарде

По информации Telegram-канала Baza, деревянный дом на Кирпичной улице был признан аварийным ещё в 2021 году, но до сих пор не расселён, так как перед ним в списке на расселение числится 274 здания. Поэтому переезд, как предполагается, произойдёт не раньше 2028 года.

На данный момент одна из стен дома сильно накренилась, что придало зданию визуальное сходство с известной Пизанской башней. Чтобы дом окончательно не рухнул, власти города установили у него деревянные подпорки, которые назвали «поддерживающими мероприятиями».

Известно, что только одна семья съехала из этого дома, продав квартиру городу. Остальные граждане продолжают жить в опасных условиях.

Прокуратура запланировала повторное обследование дома.

Как передавало ИА Регнум 7 октября, эксперт Александр Пузанов заявил, что предложенный Минстроем переход на договор некоммерческого найма при расселении аварийного жилья означает, что в будущем эту недвижимость не получится приватизировать. Он отметил, что если объём социальных гарантий снизить, то расселить удастся большее количество граждан. При этом им предоставят более широкий набор вариантов переселения.