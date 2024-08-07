Москва, 7 августа, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Строительная отрасль России решает масштабные задачи, заявил 7 августа президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в преддверии Дня строителя.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Глава государства отметил, что сегодня строительная отрасль находится на подъёме.

«В её арсенале самые современные технологии и материалы, навыки и компетенции — всё, что позволяет решать масштабные задачи, эффективно отвечать на запросы общества и граждан», — заявил Путин.

Строители преображают облик страны и приумножают собственные рекорды, отметил глава государства. Объём построенного за прошлый год жилья составил более 110 млн квадратных метров, свои жилищные условия улучшили почти 4 миллиона 400 тысяч семей, в том числе благодаря программе льготной семейной ипотеки.

В стране продолжается работа по расселению аварийного жилья, отметил Путин. В этом году из аварийных домов в новые квартиры переехали более 50 тысяч человек, а за последние пять лет — свыше 720 тысяч.

Глава государства указал на важность деятельности строителей на приграничных территориях. Благодаря работе в этих регионах в пунктах временного размещения смогли разместиться более 600 человек, переехавших из приграничных районов.

Совещание проходит в преддверии Дня строителя, который в этом году отмечается 11 августа. Как заявил президент, в России его будут праздновать миллионы людей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907234" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин проводит совещание с членами правительства

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что в России сектор жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства обладает огромным потенциалом. Это касается в том числе использования вторичных ресурсов. Он подчеркнул, что необходимо строить больше комфортного и при этом доступного жилья, а также дорог, мостов, заводов.