Рыбное, Рязанская область, 6 апреля, 2025, 16:34 — ИА Регнум. В центре Рыбного Рязанской области обрушился угол стены двухэтажного многоквартирного дома. Об этом 6 апреля сообщил портал RybnoeNet

RybnoeNet

«Буквально через дорогу в 100 м от администрации Рыбновского района разваливается сейчас дом. В нем продолжают жить люди, все коммуникации подключены, место не огорожено», — говорится в материале.

На фото с места происшествия видно, что через образовавшийся пролом человек может пробраться внутрь дома. Жильцы жалуются, что чиновники не собираются их расселять, предложили только временное размещение в общежитии.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля в селе Светлоозерском Алтайского края во время ураганного ветра рухнул балкон жилого дома. Он также повредил балкон, который был ниже. В связи с инцидентом местная прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ по содержанию общего имущества граждан.

В марте в поселке Константиновка Калининградской области частично обрушился дом, находившийся в аварийном состоянии. В это время в здании проживали три семьи. Они ждут переселения с 2019 года.