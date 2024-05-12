Печора, Коми, 12 мая, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Ещё два аварийных дома будут расселены в городе Печоре после частичного обрушения здания общежития, сообщил глава республики Коми Владимир Уйба 12 мая в Telegram-канале.

МЧС Республики Коми/РИА Новости

Он отметил, что осмотрел несколько зданий, в том числе проблемные многоквартирные дома по адресам Печорский проспект, 98 и улица Западная, 47. В первом доме разрушается кирпичная кладка, ранее суд вынес постановление о расселении жильцов.

«Поручил провести обследование здания и проработать вопрос денежного возмещения за жилые помещения, которые находятся в собственности граждан», — написал Уйба.

В отношении дома на улице Западной проводят экспертизу. Из 116 жилых помещений расселению подлежат 88. Из них 67 помещениями владеют граждане, 21 — муниципалитет. Подготовку документации для признания дома аварийным и последующего расселения ускорят, добавил он.

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Как сообщало ИА Регнум, 11 мая в Коми в городе Печоре частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом — вниз рухнули расположенные друг над другом квартиры с первого по пятый этаж. К месту происшествия прибыли спасатели, пострадавших не было.

Глава региона Владимир Уйба заявил, что обрушение произошло в общежитии на Печорском проспекте, 69, которое признали аварийным. Из здания эвакуировали 14 человек, в том числе пятерых детей. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Уйба распорядился выделить из резервного фонда средства на расселение жильцов. Работы по расселению начнутся 15 мая.