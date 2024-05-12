Печора, Коми, 12 мая, 2024, 12:13 — ИА Регнум. В городе Печоре Республики Коми завершён разбор завалов в частично рухнувшем пятиэтажном кирпичном общежитии. Об этом сообщило главное управление МЧС РФ по региону в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Разбор завала и поисково-спасательные работы завершены», — следует из сообщения.

Также ведомство уточнило, что пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая в Коми в городе Печоре частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом — вниз рухнули расположенные друг над другом квартиры с первого по пятый этаж. К месту происшествия прибыли спасатели, пострадавших не было.

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Глава региона Владимир Уйба заявил, что обрушение произошло в общежитии на Печорском проспекте, 69, которое признали аварийным. Из здания эвакуировали 14 человек, в том числе пятерых детей. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Уйба распорядился выделить из резервного фонда средства на расселение жильцов. Работы по расселению начнутся 15 мая.