МЧС сообщило о завершении разбора завалов общежития в Печоре
МЧС: в Печоре завершён разбор завалов в частично рухнувшем общежитии
Печора, Коми, 12 мая, 2024, 12:13 — ИА Регнум. В городе Печоре Республики Коми завершён разбор завалов в частично рухнувшем пятиэтажном кирпичном общежитии. Об этом сообщило главное управление МЧС РФ по региону в Telegram-канале.
«Разбор завала и поисково-спасательные работы завершены», — следует из сообщения.
Также ведомство уточнило, что пострадавших нет.
Как сообщало ИА Регнум, 11 мая в Коми в городе Печоре частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом — вниз рухнули расположенные друг над другом квартиры с первого по пятый этаж. К месту происшествия прибыли спасатели, пострадавших не было.
Глава региона Владимир Уйба заявил, что обрушение произошло в общежитии на Печорском проспекте, 69, которое признали аварийным. Из здания эвакуировали 14 человек, в том числе пятерых детей. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
Уйба распорядился выделить из резервного фонда средства на расселение жильцов. Работы по расселению начнутся 15 мая.