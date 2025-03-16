Калининград, 16 марта, 2025, 06:01 — ИА Регнум. Аварийный дом обрушился в Калининградской области. В момент происшествия в здании находились жильцы, сообщила региональная прокуратура.

https://t.me/prokuratura39 Обрушение стены аварийного дома в Калининградской области

«По предварительным данным, в ночь на 8 марта в жилом доме по улице Центральная в посёлке Константиновка Гурьевского района, признанном аварийным и подлежащим расселению, произошло обрушение стены. На момент происшествия в доме проживали три семьи, квартиры которых находятся в собственности граждан», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура организовала проверку по вопросам соблюдения жилищных прав жильцов, в рамках которой будет дана оценка своевременности принятия местной администрацией мер к расселению жильцов.

Одна из жительниц дома рассказала журналистам, как люди в панике пытались спасти вещи, а когда провалился потолок, были слышны крики. Жильцы ждут переселения с 2019 года.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая 2024 года в Коми в городе Печоре частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом — вниз рухнули расположенные друг над другом квартиры с первого по пятый этаж. Пострадавших не было. На тот момент глава региона Владимир Уйба заявил, что обрушение произошло в общежитии на Печорском проспекте, которое признали аварийным. Из здания эвакуировали 14 человек, в том числе пятерых детей. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о халатности. Уйба распорядился выделить из резервного фонда средства на расселение жильцов.