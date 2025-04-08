Москва, 8 апреля, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Политолог Константин Калачёв, который ранее выступал против реновации, поддержал программу. В своем Telegram-канале он написал, что за восемь лет из противника программы превратился в её сторонника.

Сергей Фадеичев/ТАСС Константин Калачёв

Как рассказал политолог, восемь лет назад дом, в котором он жил, мог стать частью программы. «Программа реновация тогда только начиналась, информации было мало. Управа на мои вопросы подробно ответить не смогла», — отметил Калачёв.

Далее политолог нашел в соцсетях трёх женщин, которые зарегистрировали оргкомитет митинга за добровольность реновации и добились разрешения на его проведение. На митинге собралось около 30 тысяч человек. По словам Калачёва, политиков организаторы на сцену не пустили, а сам он был последним, кто правил резолюцию митинга, деполитизируя её.

«Вскоре оказалось, что страхи наши были в большинстве своем надуманы и преувеличены, реновация — дело добровольное, всё решает собрание жильцов», — написал политолог.

Из того дома жильцы предпочли никуда не переезжать, а после политолог переехал в другую квартиру в дом неподалеку. «В пятиэтажке, которая находится рядом с моим нынешним жильём, собрание проголосовало за новый дом. В шаговой доступности по программе реновации возведены два дома. Один краше другого. Современное комфортное жилье. Смотрю с легкой завистью», — написал он.

По его словам, люди ежедневно переезжают в современные дома. «Практика — лучший критерий истины», — добавил Калачёв.

За время действия программы реновации в новые дома переехало 200 тысяч москвичей. Всего с начала реализации программы к переселению приступили жители 1208 старых домов, при этом 897 из этих зданий уже полностью расселили. В свою очередь участники программы получили квартиры, которые, как правило, больше прежних по общей площади.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина темпы реализации программы реновации жилищного фонда ускорены в два раза.

«Программа реновации реально меняет облик столицы в лучшую сторону, в том числе за счет благоустройства дворов», — заключил Калачёв.