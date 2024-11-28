Петропавловск-Камчатский, 28 ноября, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил главе Вилючинска Игорю Головчаку разобраться с ситуацией, когда с участником СВО некорректно обошлись в городской администрации.

Валерий Мельников/РИА Новости Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

Многодетная семья участника СВО рассказала на приеме у губернатора, что им предоставили непригодную для проживания двухкомнатную квартиру. Когда начался ремонт, в стенах под обоями обнаружились сквозные дыры, заполненные монтажной пеной. По словам супругов, срочной замены требовало и множество других элементов жилья. Когда семья обратилась в администрацию Вилючинска с просьбой заменить квартиру, сотрудница начала оскорблять заявителей, сообщили супруги.

«Прошу сделать последнее предупреждение вашему заместителю и объяснить, что отсутствие хорошего настроения — не повод вести себя некомпетентно с жителями нашего края», — обратился губернатор Владимир Солодов к главе Вилючинска Игорю Головчаку. Он потребовал решить вопрос с обеспечением семьи жильем в ближайшие недели.

«Мы верим, что звонок губернатора решит эту проблему. Сроки, которые он обозначил перед нашей администрацией, должны сдвинуть проблему с мёртвой точки в пользу нашей семьи», — подчеркнул глава семьи по итогам личного приема.