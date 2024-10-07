Москва, 7 октября, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Переход на договор некоммерческого найма, предложенный Минстроем в новых правилах расселения аварийного жилья, означает, что в будущем эту недвижимость не получится приватизировать. На это указал генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он отметил, что сегодня гражданин, которого переселяют из аварийного жилья по договору социального найма, может приватизировать предоставленное ему жилое помещение хоть на следующий день.

«Соответственно, это жилое помещение уже не сможет быть использовано для решения жилищных проблем других граждан», — пояснил эксперт в беседе с ««РИА Недвижимость».

Расселение аварийных домов на текущих условиях, добавил Пузанов, требует значительных средств. Если же объём социальных гарантий снизить, расселить удастся большее количество граждан. При этом им предоставят более широкий набор вариантов переселения.

В законопроекте предлагается увеличить максимальный срок договора некоммерческого найма с десяти до 25 лет и предоставить нанимателю право продлить договор. Если наниматель не захочет заключать договор на новый срок, жилое помещение освободится. В этом случае его могут предоставить другим гражданам, переселяемым из аварийного жилья, отметил эксперт.