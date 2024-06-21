Тверь, 21 июня, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел рабочее совещание по вопросам реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Он отметил, что приоритетное внимание при решении вопросов переселения граждан из аварийного жилья необходимо отдавать участникам специальной военной операции и их семьям, многодетным и молодым семьям.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверской губернатор назвал приоритеты в переселении из аварийного жилья

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» жилищные условия улучшили 2180 семей Тверской области, общая площадь жилых помещений, предоставленных гражданам, составила более 35 тыс. кв. метров.

В настоящее время заключены государственные контракты на строительство многоквартирных домов, предназначенных для переселения 417 семей граждан из 9,7 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. Кроме того, в Тверской области для граждан, проживающих в аварийных домах, действует мера поддержки в виде предоставления субсидий для приобретения или строительства нового жилья.