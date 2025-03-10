Москва, 10 марта, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 марта провел в Кремле встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Глава региона рассказал российскому лидеру о развитии Пермского края за последние пять лет, сообщили в пресс-службе Кремля.

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В частности, Махонин сообщил о строительстве жилья, росте промпроизводства, ремонте дорог и поддержке участников спецоперации и их семей.

«Что касается экономики Пермского края, то она развивается. Мы видим рост и внутреннего регионального продукта, на 12% вырос в 2024 году, инвестиции в основной капитал растут», ― отметил Махонин.

По его словам, индекс промышленного производства за 2024 год составил 5,5%, индекс обрабатывающих отраслей ― 8,5%.

Также в регионе в 2024 году построили 1,7 млн кв. м жилья, идёт переселение из аварийных домов. Кроме того, на 30% выросло число дорог, соответствующих нормативным требованиям. При этом смертность в результате ДТП снизилась более чем на 20%.

Развивается и спортивная инфраструктура, в планах властей утроить число построенных спортивных объектов и увеличить до 70% доли жителей региона, которые систематически занимаются физическими активностями, добавил Махонин.

По теме семей и их поддержки губернатор уточнил, что каждый третий ребенок в Пермском крае рождается в многодетной семье. По его словам, меры социальной поддержки получают порядка 140 тыс. семей.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущая встреча Путина с Махониным состоялась в октябре 2023 года в рамках рабочей поездки президента в регион. Махонин доложил главе государства, в частности, о мерах поддержки участников спецоперации, о развитии малого и среднего предпринимательства в регионе, о темпах строительства.