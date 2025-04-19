Новокузнецк, Кемеровская область, 19 апреля, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Сорвавшийся с крыши шифер отлетел в сторону гулявшего с собакой ребенка в Новокузнецке Кемеровской области, он чудом спасся.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Инцидент произошел на улице Тореза. Ребенок выгуливал питомца. Порыв ветра сорвал с крыши шифер. Человек с собакой едва успели отскочить в сторону.

Шифер повредил один из автомобилей — иномарка получила вмятину, сообщил Telegram-канал «112».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960217" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Новокузнецке сорванный ветром шифер упал на ребенка с собакой

Как сообщало ИА Регнум, ранее свалившийся с крыши многоэтажного дома кирпич едва не убил женщину, выходившую из автомобиля с двухлетним ребенком на руках. Инцидент произошел на западе Москвы. Камень повредил стоявшую рядом машину. Он свалился с дома 1956 года постройки.