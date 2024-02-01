Материалы с тегом «Валерий Карпин»
Карпин рассказал о желании работать в Испании
Главный тренер ФК «Ростов» и сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что поехал бы работать в чемпионат Испании даже за меньшие деньги, чем он получает в ростовском клубе, если бы ему предложили. «Естественно, поехал бы. В моём случае это уже вопрос не денег, а амбиций. Хочу ли я...
1 февраля 2024
Жена Карпина заявила, что летом без мужа переедет с детьми в Эстонию
Жена главного тренера футбольного клуба «Ростов» и сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья 24 января объявила, что летом собирается переехать с детьми без мужа в Эстонию. Как отметила в соцсети Instagram (принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена...
24 января 2024
Карпина дисквалифицировали на два матча РПЛ за слова о дебилах
Главный тренер футбольного клуба «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на два матча, на один из которых условно, и оштрафован на 200 тысяч рублей. Такое решение принял 7 декабря Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС). Глава КДК Артур Григорьянц рассказал...
7 декабря 2023
РПЛ решила не переносить 18-й тур чемпионата России на 2024 год
Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с клубами приняла решение не переносить 18-й тур чемпионата России на 2024 год, сообщили 4 декабря «РИА Новости» в пресс-службе лиги. «С утра лига созвонилась со всеми клубами. Было принято решение не переносить тур и руководствоваться текущим регламентом...
4 декабря 2023
Футболист Чалов прокомментировал слова Карпина о дебилах и снегопаде
Высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, раскритиковавшего проведение матчей во время снегопада, тяжело оценить из-за особенностей погоды в России. Об этом нападающий футбольного клуба ЦСКА Фёдор Чалов заявил 4 декабря «Чемпионату». После игры «Ростова» и ЦСКА (0:2) Карпин назвал...
4 декабря 2023
В «Ростове» поддержали Карпина после жёсткого высказывания о матче с ЦСКА
Эмоции главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина из-за решения провести матч между ЦСКА и «Ростовом» в снегопад можно понять, заявил 3 декабря спортивный директор ростовского клуба Алексей Рыскин. «Это решение абсолютно неадекватное», — пояснил функционер «РИА Новости». Рыскин...
3 декабря 2023
Карпин назвал дебилом того, кто разрешил «Ростову» и ЦСКА играть в снегопад
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин раскритиковал тех, кто принял решение проводить матч чемпионата России с ЦСКА в условиях сильного снегопада. «Надо быть дебилом, чтобы принимать решение играть в такую погоду Это убийство футбола», — сказал Карпин журналистам. В рамках 17-го...
3 декабря 2023
Карпин назвал бессмысленным матч «Ростова» и ЦСКА в сильный снегопад
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не видит смысла в матче 17‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА в сильный снегопад. «Есть ли смысл играть в таких условиях? Это не футбол. Какой будет игра с точки зрения тактики?» — заявил тренер «Матч ТВ». Как сообщало ИА Регнум...
3 декабря 2023
Карпин прокомментировал предстоящий матч со сборной Кубы
Сборная России по футболу будет играть с теми соперниками, с которыми договорился Российский футбольный союз (РФС). Об этом 6 ноября заявил главный тренер команды Валерий Карпин. «Соперником сборной России стала Куба. Что могу сказать об этом выборе? А разве выбор был? Кого нам дали, с тем и...
6 ноября 2023
Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ в зарубежные чемпионаты
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после сыгранного вничью матча с командой Катара (1:1) дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) в зарубежные чемпионаты. Об этом он заявил журналистам во вторник 12 сентября. Карпин подчеркнул, что в иностранных клубах другая...
13 сентября 2023
«Ростов» Карпина нанёс «Уралу» пятое поражение подряд в рамках РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина в матче 24-го тура Российской премьер-лиги 2022/23 одержал уверенную победу над «Уралом», нанеся тем самым команде из Екатеринбурга пятое поражение подряд. Основное время встречи, проходившей на стадионе...
23 апреля 2023