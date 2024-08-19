Москва, 19 августа, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил расширенный состав национальной российской команды на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом. Об этом сообщил на сайте Российский футбольный союз (РФС).

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

В расширенный состав национальной команды России вошли вратари Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Андрей Лунёв (московское «Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит») и Илья Лантратов («Локомотив»).

Также в него включены полузащитники Данил Глебов («Ростов»), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников и Сергей Пиняев («Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев и Антон Зиньковский («Спартак»), Никита Кривцов и Данила Козлов («Краснодар»), Даниил Фомин (московское «Динамо»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков и Андрей Мостовой («Зенит»), а также Лечи Садулаев («Ахмат»).

Помимо них в расширенный состав сборной также вошли нападающие Константин Тюкавин (московское «Динамо»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Герман Онугха («Вайле»).

При этом российские полузащитники «Монако» и испанского «Реала Сосьедад» Александр Головин и Арсен Захарян из-за травм вынуждены будут пропустить сборы.

«Ещё более сложная логистическая ситуация у Алексея Миранчука, недавно подписавшего контракт с американской «Атлантой». Мы решили дать ему время освоиться в клубе и наладить быт в новой стране», — рассказал Карпин.

По его словам, подобная же ситуация сложилась у нападающего Фёдора Чалова, который недавно перешёл в греческую команду ПАОК. Главный тренер российской сборной отметил, что у полузащитника Антона Миранчука пока нет игровой практики и его вернут в список кандидатов в сборную, когда он подпишет контракт с каким-либо клубом.

Окончательный список, в который войдут 24–25 полевых игроков и вратари, будет объявлен в конце августа, потому что до того момента ещё состоятся матчи чемпионата Российской Премьер-лиги и Кубка России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 августа стало известно, что в сентября сборная России проведёт товарищеский турнир с командами Таиланда и Вьетнама. Матч со сборной Вьетнама состоится 5 сентября, а встреча со сборной Таиланда — 7 сентября.

В июле посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов заявил о планах сборной России провести в сентябре или октябре товарищеский матч с национальной командой этой африканской страны. По словам дипломата, футбольные союзы России и Замбии уже достигли соответствующей договорённости.

Сборная России по футболу в начале мая победила команду Белоруссии в товарищеском матче в Минске. Встреча проходила на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 4:0 в пользу россиян.