Москва, 25 февраля, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Уход Валерия Карпина с поста главного тренера клуба «Ростов» может быть связан со скорым возвращением сборной России по футболу на международные турниры. Такое мнение высказал бывший главный тренер национальной команды Юрий Сёмин.

Edgar Breshchanov/Global Look Press Валерий Карпин

25 февраля «Ростов» объявил о расторжении контракта с Карпиным. Главный тренер объяснил это решение необходимостью полностью посвятить себя сборной России.

«Я не считаю, что он подставил команду. Были какие-то обстоятельства, которые не позволили ему продолжать работу. Могло быть множество различных моментов, определённых взаимоотношений. Немного странно, конечно, что он ушёл перед возобновлением сезона, потому что можно было довести дело до мая, оставалось немного времени до конца чемпионата», — отметил Сёмин в беседе с «РИА Новости».

Он также предположил, что ФИФА скоро разрешит российской сборной проводить официальные матчи, и Карпину потребуется гораздо больше времени для работы с национальной командой.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборные России от соревнований. Российские футболисты не смогли принять участие в играх 2022 года, чемпионате Европы — 2024, сборную также не допустили к квалификации чемпионата мира — 2026. Кроме того, сборная РФ по футболу не будет участвовать в молодёжном чемпионате Европы 2027 года и Олимпийских играх в 2028 году.