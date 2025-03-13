Москва, 13 марта, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Нападающий тольяттинского «Акрона» 36-летний Артём Дзюба заслужил вызов в сборную России по футболу своей карьерой и игрой в последних матчах. Об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин, слова которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Ранее стало известно, что Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную России. Футболист примет участие в тренировочном сборе перед товарищескими играми с командами Гренады и Замбии.

«Ранее мы говорили о том, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения. Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артём такое исключение точно заслужил. Дело не только в возможном рекорде, давайте не торопиться с рассуждениями про рекорд: для этого, во-первых, надо выйти на поле, а во-вторых — забить», — отметил тренер.

По словам Карпина, несмотря на то, что в матче с Гренадой у российской команды, скорее всего, будет много голевых моментов, далеко не факт, что форвард «Акрона» сумеет отличиться и побить рекорд по количеству голов за сборную.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта футбольный клуб «Акрон» одержал победу над самарскими «Крылья Советов» со счетом 2:0 в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). На девятой минуте встречи Дзюба открыл счёт, забив свой 234-й гол в карьере, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обогнав Александра Кержакова по забитым мячам. От звания лучшего бомбардира в истории сборной России по футболу Дзюбу на данный момент отделяет один забитый мяч.