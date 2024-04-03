Москва, 3 апреля, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Главный тренер ФК «Ростов» и сборной России Валерий Карпин заявил 3 апреля, что тренерская работа в столичном «Спартаке» не является его мечтой. По его словам, это пройденный этап.

(сс) Pepito Валерий Карпин

«Связывались ли со мной из «Спартака»? Нет. Есть ли у меня мечта, связанная со «Спартаком»? Да нет. Я уже работал. Мечта — это когда ты мечтаешь о чём-то, чего не достиг или не достигал никогда. Я уже там был», — признался Карпин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

Тренер чётко определил, что в данный момент его цель — тренировать «Ростов» и сборную.

Карпин работает в «Ростове» с 2017 года, в 2021-м возглавил сборную России по футболу. Изначально в его планы входило совмещение команд, но спустя время он объявил, что решил сосредоточиться только на сборной. После отстранения сборной России в 2022 году снова стал совмещать должности. Главным тренером «Спартака» Карпин был в 2009 году и уже через год после назначения привёл ФК к третьему месту в Российской премьер-лиге. Он покидал должность и возвращался, но в 2014 году Карпин и «Спартак» окончательно прекратили сотрудничество. Столичный клуб с сезона 2022/2023 возглавляет испанец Гильермо Абаскаль, который привёл команду к третьему месту в чемпионате России.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что Карпин — единственный вариант тренера для «Спартака», накануне заявил бывший футболист и член правления ФК «Зенит» Андрей Аршавин. По его мнению, действующего наставника Абаскаля уволят, когда закончится сезон, а вариант с Карпиным «лежит на поверхности», потому что «больше некому».