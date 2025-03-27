Москва, 27 марта, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Сборная России по футболу в октябре проведёт домашний матч с Ираном. Об этом главный тренер национальной команды Валерий Карпин сообщил «Матч ТВ».

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

«Насколько знаю, да», — ответил Карпин на вопрос о том, состоится ли игра в России.

Ранее товарищеский матч анонсировал президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж. Он отметил, что игра с Россией, намеченная на октябрь, позволит национальной сборной лучше подготовиться к предстоящему чемпионату мира.

Сборная Ирана досрочно квалифицировалась на мировое первенство после отборочного матча с Узбекистаном, который завершился со счётом 2:2.

Российская команда не участвует в отборочном турнире на ЧМ из-за решения об отстранении, принятого в 2022 году Международной федерацией футбола и Союзом европейских футбольных ассоциаций. Поводом послужил конфликт на Украине.

В июне подопечные Карпина выступят в домашнем товарищеском матче с Нигерией и в гостевом — с Белоруссией.