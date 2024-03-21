Москва, 21 марта, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Сборная России по футболу разгромила в товарищеском матче сборную Сербии. В матче 21 марта команда Валерия Карпина победила со счётом 4:0.

Иван Шилов ИА REGNUM

Поединок проходил на стадион «ВТБ Арена» в Москве. Счёт открыл полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук. Футболист точно исполнил пенальти, который арбитр назначил за снос защитника столичных «спартаковцев» Данила Хлусевича. Второй гол на счету защитника «Ростова» Максима Осипенко. Третий гол забил Алексей Миранчук. Четвёртый мяч в воротах сербов оказался за авторством форварда «Зенита» Ивана Сергеева.

Среди зрителей на трибунах заметили главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как передавало ИА Регнум, певицы Полина Гагарина и MIA BOYKA выступят перед матчем между сборными России и Парагвая в Москве. Гагарина исполнит песню «Миллион голосов», а MIA BOYKA свой хит «Гагарин». Тематика развлекательной части товарищеского матча будет посвящена космосу. Также перед игрой выступит рок-группа «Земляне». Матч пройдет на стадионе «ВТБ арена» имени Льва Яшина в Москве. Игра состоится 25 марта в 20:00 мск.