Москва, 24 октября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч против сборной Брунея 15 ноября, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Максим Богодвид/РИА Новости

Матч пройдёт в Краснодаре на стадионе городского одноимённого футбольного клуба, а начнётся встреча в 19:00 по Москве.

Ранее тренер российской сборной Валерий Карпин заявлял, что в ноябре планируются два товарищеских матча, один из которых будет проведён с командой Сирии.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября сборная России отказалась от футбольного матча с Пакистаном. Обсуждается проведение встречи в ноябре.

7 октября стало известно об отказе сборной Таджикистана сыграть с российской командой. Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев объяснил это несовпадением планов.

Из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги» 7 сентября не состоялся товарищеский матч с участием футбольных сборных России и Таиланда.