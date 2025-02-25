Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Валерий Карпин уходит с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе клуба.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Валерий Карпин

Контракт с 56-летним специалистом клуб расторгнет по соглашению сторон.

«Сегодня для меня непростой день ― я покидаю пост главного тренера ФК «Ростов». Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведённое здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными», ― сообщил Карпин в Telegram-канале.

Такое решение главный тренер объяснил необходимостью полностью посвятить себя сборной России.

Карпин поблагодарил руководство клуба за поддержку, игроков ― за самоотдачу и желание расти, весь тренерский штаб и персонал ― за профессионализм. Особую благодарность главный тренер выразил болельщикам ростовской команды.

Уже известно, что команду возглавит 43-летний испанский специалист Джонатан Альб. Он работал в штабе Валерия Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021 году вместе с Карпиным перешел в национальную команду России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».

Как сообщало ИА Регнум, Карпин работал в «Ростове» с 2017 года, в 2021 году возглавил сборную России по футболу. Изначально в его планы входило совмещение команд, но спустя время он объявил, что решил сосредоточиться только на сборной. После отстранения сборной России в 2022 году снова стал совмещать должности.

В 2009 году Карпин был главным тренером «Спартака» и уже через год после назначения привёл ФК к третьему месту в Российской премьер-лиге. Он покидал должность и возвращался, но в 2014 году Карпин и «Спартак» окончательно прекратили сотрудничество.

В апреле 2024 года Карпин заявил, что тренерская работа в столичном «Спартаке» не является его мечтой. По его словам, это пройденный этап.