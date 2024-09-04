Тренер Карпин рассказал о переживаниях за будущее российского футбола
Карпин боится, что международный бан с российского футбола не снимут еще 10 лет
Москва, 4 сентября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин выразил опасение, что международный бан с российского футбола не снимут ещё 10 лет. Его слова привёл портал «Чемпионат».
Специалист признался, что боится подобного исхода, однако предпочитает не задумываться, что тогда будет делать.
Карпин также отметил, что невозможно предсказать, каким станет возвращение сборной России на мировую арену. В товарищеских матчах с Сербией и Камеруном команда выглядела конкурентноспособной, добавил он.
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре сборная России проведёт товарищеский турнир с командами Таиланда и Вьетнама. Матч со сборной Вьетнама состоится 5 сентября, а встреча со сборной Таиланда — 7 сентября.
19 августа был объявлен расширенный состав национальной российской команды на товарищеские матчи. Отмечалось, что полузащитники Александр Головин и Арсен Захарян из-за травм будут вынуждены пропустить сборы.
В начале сентября стало известно, что защитники Игорь Дивеев и Александр Солдатенков не будут участвовать в сентябрьских матчах. В результате в сборную вызвали Валентина Пальцева, Антона Зиньковского и Арсена Адамова.