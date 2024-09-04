Москва, 4 сентября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин выразил опасение, что международный бан с российского футбола не снимут ещё 10 лет. Его слова привёл портал «Чемпионат».

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Специалист признался, что боится подобного исхода, однако предпочитает не задумываться, что тогда будет делать.

Карпин также отметил, что невозможно предсказать, каким станет возвращение сборной России на мировую арену. В товарищеских матчах с Сербией и Камеруном команда выглядела конкурентноспособной, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре сборная России проведёт товарищеский турнир с командами Таиланда и Вьетнама. Матч со сборной Вьетнама состоится 5 сентября, а встреча со сборной Таиланда — 7 сентября.

19 августа был объявлен расширенный состав национальной российской команды на товарищеские матчи. Отмечалось, что полузащитники Александр Головин и Арсен Захарян из-за травм будут вынуждены пропустить сборы.

В начале сентября стало известно, что защитники Игорь Дивеев и Александр Солдатенков не будут участвовать в сентябрьских матчах. В результате в сборную вызвали Валентина Пальцева, Антона Зиньковского и Арсена Адамова.