Москва, 26 ноября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Главным разочарованием 2024 года для сборной России по футболу стала отмена нескольких товарищеских матчей, заявил в интервью «Спорт-Экспрессу» главный тренер сборной Валерий Карпин.

Александр Вильф/РИА Новости Главный тренер сборной России Валерий Карпин

Игры отменялись в последний момент, когда сборная была уже готова к ним, напомнил Карпин.

«С соперниками и так сложно, а тут ещё форс-мажор. Сыграть с Таиландом помешал тайфун, с Парагваем — трагедия в «Крокусе». С командой Пакистана сыграть хотелось, тем более футболисты уже приехали на сбор. Но с парагвайцами вышло обиднее. Соперник сильный, интересный», — сказал главный тренер сборной.

В марте 2024 года игра национальной сборной России с командой Парагвая была отменена из-за атаки террористов на «Крокус Сити Холл», в сентябре матч с командой Таиланда не состоялся из-за супертайфуна «Яги», а команда Пакистана в октябре уведомила Россию о невозможности провести игру в ранее намеченные сроки.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Россияне победили команды Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Как передавало ИА Регнум, ранее в ноябре футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что сборная России в 2025 году может провести товарищеские матчи с несколькими национальными командами, включая Нигерию, Эквадор и Венесуэлу, а также, возможно, с Уругваем или Колумбией.

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо позднее сообщил, что с Российским футбольным союзом уже достигнута предварительная договорённость о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух стран. Игра может состояться в ноябре 2025 года.

В марте 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований. Клубы из России не были допущены до еврокубков, а сборные — к отборочным турнирам чемпионатов Европы и мира.