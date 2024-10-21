Москва, 21 октября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на указ президента России Владимира Путина о приёме в российское гражданство защитника «Зенита» из Бразилии Дугласа Сантоса.

Александр Вильф/РИА Новости Дуглас Сантос

«Как отношусь к получению Дугласом Сантосом российского гражданства? Пока никак», — приводит его слова Metaratings.ru.

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября Путин предоставил российское гражданство капитану футбольного клуба «Зенит» Дугласу Сантосу.

Ранее юридическая компания SILA International Lawyers уточнила, что Сантос сможет играть за сборную России после смены гражданства. Таким образом, компания опровергла заявление своего представителя Михаила Прокопца о том, что бразилец не сможет играть за российскую сборную.

О том, что игрок находится в стадии получения российского гражданства, стало известно 19 октября.