Москва, 9 октября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Сборная России по футболу планирует провести в ноябре два товарищеских матча, и одним из соперников может стать команда Сирии, сообщил журналистам главный тренер российской команды Валерий Карпин.

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«На ноябрь на данный момент есть два соперника. Приедут ли они — нет информации. Один из соперников — команда Сирии», — рассказал он.

Также Карпин прокомментировал возможность матча с футболистами из Пакистана.

«Вроде бы состоится, но это не точно, — сказал тренер, отметив, что располагает такой же информацией, как и журналисты. — Со сборной Пакистана, с людьми из Пакистана, так скажем. Если так, то это ненормальный соперник. Если это неофициальная сборная, то смысла играть с людьми из Пакистана нет».

Ранее обсуждалось проведение товарищеского матча со сборной Пакистана, однако 5 октября они отказались от игры, предложив перенести её. После этого медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию не приедет официальная сборная страны, и если игра всё-таки состоится, то она будет с неофициальной командой.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября стало известно об отказе сборной Таджикистана сыграть с российской. Пресс-секретарь федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев объяснил это тем, что в сентябре их команда отправилась на турнир в Малайзию, в октябре участвует в Кубке Короля в Таиланде, а в ноябре встретится с другими соперниками.

7 сентября из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги» не состоялся товарищеский матч с участием футбольных сборных России и Таиланда. За два дня до этого российские футболисты в Ханое победили команду из Вьетнама в товарищеском матче со счётом 3:0.