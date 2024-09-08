Москва, 8 сентября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Футболистов сборной России расстроила отмена игры с представителями Таиланда, отменённая из-за бушующего в Ханое тайфуна, но атмосфера в коллективе позитивная. Об этом 8 сентября заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

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«Те, кто не играл, понятно, расстроены, что матч не состоялся, и естественно, хотели сыграть, но против погоды и против природы ничего не сделаешь», — процитировал его телеканал РЕН ТВ.

Специалист отметил, что после первого матча с Вьетнамом спортсмены за два дня успели восстановиться.

Сама поездка оставила у персонала и сборной России приятные впечатления. У впервые вызванных в состав национальной команды спортсменов, которые не успели выйти на поле во Вьетнаме, будет шанс в ближайших играх, если покажут высокий уровень игры во внутренних турнирах страны.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября в Ханое должен был состояться матч между российской командой и представителями Таиланда. Организаторы решили отменить его из-за пришедшего в регион супертайфуна. Переносить игру не стали, так как прогноз погоды был нестабильным. Вылететь в столицу национальная команда смогла лишь на следующий день, так как столичный аэропорт временно приостанавливал работу.

Тайфун «Яги» накрыл островную часть китайской провинции Хайнань 6 сентября. По данным на 8 число, количество погибших из-за бушующей стихии возросло до 14 человек. Не менее 180 пострадали. Тайфун разрушил крышу стадиона «Уюаньхэ», где на следующей неделе должен выступить американский рэп-исполнитель Канье Уэст.