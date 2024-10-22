Москва, 22 октября, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Российскому футболу мешают не санкции, а неверное направление, выбранное задолго до отстранения от еврокубков. Об этом заявил главный тренер сборной РФ Валерий Карпин на YouTube-канале футболиста Фёдора Смолова.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Валерий Карпин

В ответ на просьбу Смолова оценить время, которое потребуется футболистам для возвращения на прежний уровень в случае отмены ограничений, Карпин заявил, что «дело не отстранении» и не в том, что «когда нас вернут, тогда всё поменяется». Наглядные примеры, добавил он, были и в 2020-м, и в 2021 году.

«Мы же не последние три года идём в ту сторону — не туда. Мы уже лет 20 идём не туда», — подчеркнул Карпин.

Он предположил, что ситуацию можно поменять в отдельно взятом клубе, но не получится сразу изменить её «глобально» какими-то мерами.

«Такого нет, что надо сделать вот это, и всё поменяется», — заключил тренер.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года из-за конфликта на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях. Осенью 2023 года в организациях заявили, что не отменят санкции, пока Россия продолжает военную спецоперацию.

В сентябре Карпин выразил опасение, что международный бан с российского футбола не снимут ещё 10 лет. Он признался, что боится подобного исхода, но предпочитает не задумываться, что тогда будет делать. По словам тренера, невозможно предсказать, каким будет возвращение сборной России на мировую арену.