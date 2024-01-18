Материалы с тегом «Степан Бандера»
Минюст внёс ОУН* и её символику в перечень нацистских
Минюст РФ включил Организацию украинских националистов (ОУН) (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её символику, в том числе лозунг «Слава Украине», в перечень нацистских. Об этом сказано в министерском распоряжении. «Включить в перечень организаций, указанных в частях...
18 января 2024
Россиянка обнаружила в продуктах салфетку с посвящённым Бандере стихом
В Санкт-Петербурге женщина нашла в продуктах, купленных в одном из гипермаркетов, салфетку, на которой было написано стихотворение, прославляющее украинского националиста Степана Бандеру. Об этом 7 января сообщило издание «Фонтанка». Отмечается, что вечером 5 января жительница Санкт-Петербурга...
7 января 2024
Захарова высмеяла заявление МИД Польши о членстве Украины в Евросоюзе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление замглавы МИД Польши Павла Яблонского о том, что Украина не сможет стать членом Евросоюза без решения вопроса по эксгумации останков поляков. Об этом представитель МИД написала у себя в Telegram-канале. «Без эксгумации в ЕС давно...
8 ноября 2023
На Украине обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни
В Тернопольской области Украины обнаружено массовое захоронение жертв Волынской резни. Об этом сообщил член совета министров республики Польши Михал Дворчик в социальной сети X (ранее — Twitter). Дворчик заявил, что останки обнаружили в бывшем селе Пужники Чортковского района Тернопольской области...
27 октября 2023
Политолог указал на желание Польши получить больше влияния на Украине
Польша хотела бы подчинить себе территории Западной Украины, превратив их в зону своего влияния, считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв. Об этом он рассказал 21 июля корреспонденту ИА Регнум, комментируя заявление президента России Владимира Путина...
21 июля 2023
Библиотекарь из Мариуполя рассказала, как людям навязывали книги о Бандере
Литература с героизацией украинских националистов, в том числе детские книги, доставлялась в библиотеки Мариуполя по команде киевских властей, заявила журналистам заведующая отделом комплектования фонда городской Централизованной библиотечной системы Нина Матусова. «Эта литература получалась из...
29 июня 2023
В Кракове произошёл скандал из-за появления товаров с изображением Бандеры
Сувениры с изображением Степана Бандеры, одного из создателей ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали продавать в польском городе Кракове. Об этом 6 июня рассказал польский священник Тадеуш Исакович-Залеский в своём Twitter. В своём микроблоге священник разместил...
7 июня 2023
В Польше предупредили украинцев об угрозе восхваления Бандеры
Польше следует объявлять врагами польского народа всех тех украинцев, которые восхваляют украинского националиста Степана Бандеру, написал в своем микроблоге вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский. Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля украинский президент Владимир Зеленский...
7 мая 2023
На Украине предложили учредить государственную награду «орден Бандеры»
На сайте президента Украины 1 мая зарегистрировали петицию, в которой предлагается учредить государственную награду орден националиста Степана Бандеры, которую предлагается вручать военным. «Ввести государственную награду «Орден Степана Бандеры» и награждать им военнослужащих за проявленный героизм...
2 мая 2023