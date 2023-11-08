Москва, 8 ноября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление замглавы МИД Польши Павла Яблонского, о том, что Украина не сможет стать членом Евросоюза без решения вопроса по эксгумации останков поляков. Об этом представитель МИД написала у себя в Telegram-канале.

MFA Russia/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Без эксгумации в ЕС давно никто не входит», — написала Захарова.

Как передавало ИА Регнум ранее, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью польскому радио ZET заявил, что пока не будет окончательно решён вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, Украине не стоит мечтать о членстве в Евросоюзе. Яблонский подчеркнул, если Польша хочет быть в одном союзе со страной, с которой у неё есть серьёзный спор, его нужно для начала разрешить.

В конце октября в Тернопольской области Украины было обнаружено массовое захоронение жертв Волынской резни. Тогда сообщалось, что останки обнаружили в бывшем селе Пужники Чортковского района Тернопольской области. В соответствии с действующим законодательством украинским властям было предложено дать согласие на эксгумацию, исследование и достойное захоронение человеческих останков.