Швейцария, 16 июня, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Швейцария отказалась признать, что глава МИД Иньяцио Кассис и президент Виола Амхерд ответили на нацистский лозунг премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время фотосессии на саммите в Бюргенштоке.

TASS/EPA/URS FLUEELER

Как заявил 16 июня пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер, когда Трюдо выкрикивал прославляющий Украину и украинских националистов лозунг, ни Кассис, ни Амхерд не произносили в ответ вторую его часть.

«Призыв прозвучал во время официальной фотосессии мирной конференции по Украине в субботу вечером в Бюргенштоке. Ни президент конфедерации Виола Амхерд, ни глава МИД Иньяцио Кассис не ответили на этот призыв», — процитировал Эльчингера Sputnik.

Вечером 15 июня по итогам первого дня саммита в Бюргенштоке участники мероприятия встали для совместного фотографирования. Трюдо начал выкрикивать бандеровский лозунг, и некоторые из участников фотосессии ему ответили второй частью приветствия.

На видео попал момент, когда во время ответных выкриков Амхерд улыбается, а Кассис произносит какие-то слова.

Как сообщало ИА Регнум, стартовавшая 15 июня на элитном курорте Бюргенштоке конференция по Украине без участия России сегодня завершается. По итогам мероприятия, инициатором которого выступил Киев, было подписано совместное заявление. Документ поддержали 80 стран из 93.

Поставить свои подписи под заявлением отказались представители Бразилии, Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЮАР, Словакии, Таиланди, Армении, Бахрейна, Индонезии, Мексики, Ливии и Святого престола.

Комментируя происходящее в Бюргенштоке, посол России в Канаде Олег Степанов обвинил Трюдо в уничтожении памяти о подвигах канадцев, боровшихся в рядах антигитлеровской коалиции против нацизма.

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил это мероприятие со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла. Он добавил, что в Бюргенштоке власти Швейцарии люто прожигают деньги своих налогоплательщиков.

Минюст России 18 января 2024 года включил Организацию украинских националистов (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её символику в перечень нацистских. Лозунг «Слава Украине» признан нацистским.