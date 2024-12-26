Москва, 26 декабря, 2024, 11:34 — ИА Регнум. В Славянске Донецкой Народной Республики, который находится под контролем киевского режима, развесили плакаты с портретом лидера украинских националистов и пособника гитлеровцев Степана Бандеры. Об этом в четверг, 26 декабря, пишет издание «Страна. ua».

(сс) Mitte27

Плакаты приурочены ко дню рождения Бандеры 1 января. На них нанесены надписи «Донбасс поздравляет» основателя «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещённая в России террористическая организация) и «В тебе пульсирует кровь героев».

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на исключение князя Александра Невского из церковного календаря раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) заявила, что в стране следует ожидать канонизацию Степана Бандеры.