Москва, 30 декабря, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил, что его прогнозы на 2024 год сбылись. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Медведев

«В прошлом году я составил список совершенно нереальных, но вполне ожидаемых событий. Теперь пришло время проанализировать несостоявшиеся итоги выдуманных прогнозов. И вот что получается. Всё, ну всё, что я написал, — всё сбылось!» — подчеркнул зампред СБ.

Медведев напомнил, что предсказывал выделение Соединёнными Штатами многомиллиардного кредита Украине, а также расхищение указанных средств киевским режимом при участии Хантера Байдена — сына действующего главы Белого дома Джо Байдена. Кроме того, по словам заместителя председателя, он предвидел приговор, выдвинутый в США против избранного президента страны Дональда Трампа, и победу этого политика на президентских выборах.

Помимо этого, Медведев указал на свой прогноз о роспуске в ЕС обычных полицейских формирований с последующей передачей их функций «немецким и укробандеровским полицаям». Он пояснил, что о таком процессе свидетельствуют бунты французских фермеров и скандалы на Олимпиаде в Париже, а также засилье украинских флагов на улицах европейских городов и появление в странах Европы комиксов про пособника гитлеровцев, украинского националиста Степана Бандеру.

Помимо этого, зампред привёл ещё ряд своих прошлых прогнозов, касающихся в том числе Японии и США.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Медведев предсказывал, что США ждёт гражданская война, а также отделение штатов Техас и Калифорния. Кроме того, он допускал создание союзного государства Техаса и Мексики.

Медведев также не исключал краха Бреттон-Вудской финансовой системы, включая ликвидацию Международного валютного фонда и Всемирного банка. Американский предприниматель Илон Маск назвал «эпичным» указанный список гипотетических событий.

29 декабря 2024 года Дмитрий Медведев предположил, что Трамп и Маск могли бы приобрести в частную собственность Гренландию, Канаду, Британию и Панамский канал. Так заместитель председателя Совета безопасности РФ отреагировал на недавние высказывания избранного президента США, касающиеся указанных стран и территорий.