12 февраля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил: предотвращено нападение на отдел полиции в удмуртском городе Можге. Теракт готовил ранее судимый 57-летний гражданин России. Это самый свежий эпизод в целой серии сообщений о пресечённых попытках диверсий, взрывов и нападений.

В середине января Томский областной суд приговорил несовершеннолетнего местного жителя к 8,5 года колонии строгого режима за госизмену, работу на спецслужбы Украины, за участие и соучастие в диверсиях. Как пояснили в региональном УФСБ, подросток получил срок за нападения на объекты связи.

2 февраля предотвращён теракт в здании управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Под стражей — житель полуострова, получивший задание от куратора из ССО (сил спецопераций) ВСУ, с которым общался через мессенджер.

3 февраля в Подмосковье задержан иностранец, который по заданию украинской разведки готовил подрыв линий электропередачи. В тот же день управление СК по Архангельской области возбудило дело в отношении подростка. Следствие считает, что молодой человек был завербован для диверсий на объектах транспорта.

5 февраля Кемеровский областной суд вынес приговор 38-летнему Андрею Смирнову — 16 лет лишения свободы.

«Смирнов вступил в телеграм-сообщество запрещенной на территории России украинской террористической организации, действующей в интересах разведслужб Украины. По заданию украинского киберподразделения осуществлял компьютерные атаки», — проинформировали в ФСБ России.

На допросе хакер рассказал, что задания выдавались через мессенджер, и пояснил: «Каждый раз новые адреса выдавались. Например, сегодня у нас цель — аэропорт».

А уже на следующий день, 6 февраля, в ЦОС сообщили: в городе Бикине (Хабаровский край) за шпионаж в пользу Украины задержан местный житель. По заданию куратора он собирал и передавал данные о земляках, служащих в зоне СВО, и разведывал расположение воинских частей в самом Бикине.

Нельзя забывать, что украинский след очевиден и в одном из самых резонансных преступлений последнего времени — покушении на замначальника Главного управления Генштаба Владимира Алексеева. По плану СБУ, главным исполнителем был выходец из Галичины Любомир Корба. Но к делу привлекли и натурализовавшуюся россиянку, бывшую украинскую гражданку Зинаиду Серебрицкую, и Виктора и Павла Васиных, «биографически» никак не связанных с Украиной.

Ответ на поражения

Активность Украины по вербовке и вовлечению россиян в диверсии и теракты явно возросла, констатировал директор ФСБ Александр Бортников, выступая 10 февраля на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

Вся эта серия событий (в которой попытка убить генерала Алексеева лишь самый яркий эпизод) свидетельствует об одном: диверсионная война, которую киевский режим ведёт против России, вышла на новый уровень. «Малой войной» в тылу противник пытается компенсировать неудачи на большом фронте.

Прошлый, 2025 год был отмечен серией чувствительных поражений, которые ВСУ потерпели по всей линии боевого соприкосновения.

Российская армия выбила оккупантов из Курской области. Освобождены Дзержинск и Часов Яр, Красноармейск и Димитров, Северск и Гуляйполе. Врага сковали боями в приграничье Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей.

При этом, как отметил Бортников в августе 2025-го на совещании НАК, «произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти». На тот момент было предотвращено более 170 диверсионно-террористических актов.

Киевский режим на фоне успехов ВС России и провалившейся попытки атаковать резиденцию Владимира Путина решил отыграться на мирных жителях.

Так МИД России прокомментировал спланированное убийство в Новый год 29 безоружных людей, в том числе двоих детей. Иначе нельзя охарактеризовать удар украинских БПЛА по ресторану в селе Хорлы (Херсонская область) в ночь с 31 декабря на 1 января.

Полтора месяца нового, 2026 года лишь подтвердили сложившиеся тенденции.

«Мы видим, что ракетно-дроновое наступление армии России, которое пришлось на эту зиму, — самое массовое и, вероятно, самое длительное за всю историю спецоперации, — отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт, участник СВО Андрей Беднарский. — Удары наносятся не только по энергетической инфраструктуре, что критически важно для противника. Мы мешаем маневрировать средствами и силами — немногими оставшимися средствами и силами ВСУ».

Но пока ВСУ сдают позиции в Константиновке и на запорожском направлении, СБУ и ГУР продолжают теракты в нашем тылу, стремясь перебить газетные заголовки о промахах своей армии. Классическое отвлечение внимание от провалов на основных направлениях.

Наследие Бандеры

При всем плачевном состоянии ВСУ (особенно частей из насильно мобилизованных ТЦК), при катастрофическом уроне, который понесла украинская энергетика, противник продолжает подготовку диверсантов и боевиков и вербовку агентуры.

Еще в 2021 году было опубликовано исследование, согласно которому бюджет ГУР минобороны за 2020–21 годы вырос со 130 млн до 146 млн долларов. Расходы на СБУ, по тем же подсчётам, и в том же 2021-м составляли 547 млн долларов.

Официальные данные скрыты за грифом секретности, однако известно, что в бюджете-2025 на оборону и «безопасность» (под которой следует понимать и работу разведок) планировали выделить 26% ВВП Украины. Реальные итоговые расходы доросли до 30% — это один из наивысших показателей в мире.

Очевидно, что киевский режим считает тайную войну едва ли не приоритетом перед боями на фронте, понимая, что на передовой шансы у них невелики. Частью этой гибридной войны и стали участившиеся атаки инфраструктуры и покушения на высокопоставленных лиц.

Очевидно, что даже после завершения СВО в случае сохранения киевского режима в нынешнем его виде от террористических тактик он не откажется. Ведь для продолжателей дела Бандеры это не только тактическая необходимость, но и часть идеологического наследия.

«Враг действует по своему обычаю. Мы знаем, что против нас воюют наследники бандеровцев, гитлеровских коллаборационистов. Они, конечно, восприняли традиции террористической войны: не партизанской, а действительно полноценной террористической. По заветам своего духовного лидера Степана Бандеры», — отметил Беднарский.

«Бандеровский аттентат» (покушение на убийство) — это не выдумка, это классическая военно-террористическая практика предков нашего противника», — добавил собеседник.

Боевики ОУН* и УПА* организовывали «аттентаты» сначала против Польши (Бандера спланировал убийство главы польского МВД Бронислава Перацкого), а затем и Советского Союза — вспомним убийство террористами УПА* генерала Николая Ватутина. Идеологические наследники оуновцев* действуют схожим образом.

«Противник устраивал теракты, взрывал наших общественных деятелей, философов, журналистов и офицеров, ещё когда на фронте для ВСУ всё было не так страшно. А сейчас, безусловно, враги будут только увеличивать количество попыток диверсий на территории нашей страны», — подчеркнул Беднарский.

Западные инструменты

Бандеровцы активно взаимодействовали с нацистской разведкой — абвером и оккупационными властями. Их наследники контактируют со спецслужбами стран НАТО, которые по сути и стоят за разворачивающейся террористической войной.

Сотрудничество с ЦРУ и британской MI6 началось сразу же после переворота 2014 года — во всяком случае, такая информация содержится в публикации The Washington Post от октября 2023-го.

«Давайте вспомним такого персонажа, как Кирилл Буданов**, руководитель ГУР минобороны Украины в 2020–2025 годах, ныне глава офиса Зеленского. Мы прекрасно знаем часть биографии Буданова — несмотря на, конечно, секретность, — в которой достаточно показательны его глубинные связи с различными разведструктурами США, в том числе и с ЦРУ», — указывает Андрей Беднарский.

Он напомнил, что экс-шеф военной разведки (под руководством которого ГУР превратилось в настоящую террористическую структуру), а ныне ключевой деятель режима проходил обучение в США, после 2014 года был в составе отряда 2245 — элитного подразделения, которое натаскивалось инструкторами ЦРУ на Украине для террористических диверсионных операций в России.

«Тогда они, конечно, заявляли о территории предполагаемого врага, но, по сути, никто не скрывал нацеленность именно против России», — отметил собеседник.

Беднарский также напомнил: Буданов был участником «АТО» 2014–15 годов и после ранения в Донбассе проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре армии США в штате Мэриленд. Это привилегия, которой не удостаиваются даже американские наёмники, которые «добровольно» едут воевать за ВСУ, указал собеседник.

«Разведданные и всю инфраструктуру для проведения технических операций, конечно же, до сих пор поставляют ГУР и другим украинским диверсионным структурам как раз западные спецслужбы», — подчеркнул Беднарский.

В частности, как отметил в октябре 2025 года директор ФСБ Бортников, операцию СБУ «Паутина» — когда запущенные из фур беспилотники атаковали российские военные аэродромы — курировала разведка Британии. Одновременно лондонские партнёры обеспечили пропагандистское сопровождение диверсий — вбрасывая в прессу и интернет фейки о якобы огромном ущербе, нанесённом России.

«Мы должны понимать, что в Киеве действуют действительно талантливые и способные ученики своих учителей — как фактических: ЦРУ и других западных спецслужб, — так и духовных, то есть бандеровских пособников Гитлера и остальной нечисти», — подчеркнул Беднарский.

Натовские разведки, в свою очередь, не скупятся на техническую помощь киевским подопечным — на ГУР и СБУ работают западные спутниковые системы, с Киевом делятся разведданными, в пользу Украины «играют» американские и европейские интернет-сервисы.

Где враг ищет диверсантов

По сути, Россия противостоит не украинским, а общезападным технологиям и методам работы с агентурой. И, что самое опасное, в агентурной и диверсионно-террористической работе наши оппоненты делают ставку на российскую молодёжь. Среди отловленных диверсантов и участников террористических групп достаточно молодых, и в том числе несовершеннолетних.

Директор ФСБ Бортников на заседании НАК 10 февраля особо указал: противник — в том числе через украинских неонацистов — активно вовлекает юных россиян в диверсионные и террористические акты. По сути, киевский режим ведёт войну против наших детей — они могут оказаться как жертвами терактов, так и объектами разработки вражеских разведслужб.

В НАК отметили: поиск исполнителей преступлений идёт в закрытых группах популярных у молодёжи мессенджеров и соцсетей. Через группы, связанные с деструктивными движениями, киевские кураторы предлагают юношам и девушкам «быстрый заработок», который оборачивается для согласившихся немаленькими тюремными сроками.

Ведь большая часть готовящихся преступлений раскрывается ФСБ и МВД ещё на стадии планирования. А с ноября 2025-го ответственность за терроризм и диверсии ужесточена и «омоложена» — уголовная ответственность по соответствующим статьям УК теперь наступает с 14 лет.

Но расширение масштабов и интенсивности диверсионно-террористической войны говорит о том, что Киев будет лишь усиливать работу по обработке подростков и взрослых, превращению их в «живое оружие».

Один из таких «биодронов», к слову, уже взрослый 26-летний неонацист Андрей Бызов** в конце января был приговорён к 18 годам лишения свободы. Бызов через чат-бот «удалённо» вступил в запрещённый в России «Русский добровольческий корпус»* — структуру в подчинении ГУР МО Украины. «Инструменту» была поставлена задача — устроить теракт в Подмосковье в канун 80-летия Победы.

Теракт был пресечён, неудавшийся исполнитель проведёт значительную часть жизни за решёткой. Надо заметить, что идейные сложившиеся нацисты, подобные Бызову, — это явная и редкая аномалия для народа, победившего фашизм.

Есть среди предателей и активные навальнисты, сторонники запрещённого ФБК* — из которых завербовали Виктора Васина, соучастника покушения на генерала Алексеева. Но их не так много в силу того, что их немного в принципе.

И поэтому противник работает не только с явными потенциальными экстремистами. В поле его зрения попадают представители деструктивных, но условно аполитичных сообществ, возникших в молодёжной среде.

На совещании НАК в апреле прошлого года Бортников привёл данные: среди 2,5 тысячи молодых людей, задержанных ФСБ в 2022–25, — не только радикалы, непосредственно завербованные через украинских неонаци. Огромную часть составляют те, кто через соцсети подпал под влияние двух экстремистских субкультур — «Колумбайн»* и «Маньяки — культ убийц»* (М. К. У.).

«Колумбайн»* пропагандирует самоубийства, а возникшее на Украине М. К. У.* распространяет ненависть к «недочеловекам» и человечеству вообще. Оба экстремистских сообщества рассматриваются украинцами как питательная среда для вербовки убийц, диверсантов и террористов.

Мошенники — это сообщники террористов

Но поле для работы кураторов гибридной войны шире, чем маргинальные группы радикалов и экстремистов разного толка.

«Террор» в дословном переводе — ужас. Обстановку в тылу противника (то есть в наших мирных городах и сёлах) пытаются раскачать, сея озлобленность, страх и неуверенность. Неслучайно, говоря о нарастающей террористической волне, правоохранители (в том числе Бортников на совещании НАК 10 февраля) упоминают и участившиеся нападения подростков на одноклассников и учителей.

«Родители перестают мониторить соцсети детей, участвовать в их делах и следить за их настроением. Соответственно, возникает фон, который способствует действиям сил, сознательно обрабатывающих детей через соцсети и мессенджеры, — отмечал в комментарии ИА Регнум руководитель «Интернационального центра спасения детей от киберпреступлений» Сергей Пестов. Ведется профессиональная работа по вовлечению детей в деструктивные сообщества.

Главам регионов и федеральным властям необходимо принять меры «по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений террористической направленности, в том числе в образовательных организациях», указал директор ФСБ.

Это только одно из направлений по сути контртеррористической борьбы. Прямыми или опосредованными пособниками противника оказываются мошенники, которые нацелены как на детей, так и на взрослых. В ход идут как игровые платформы вроде недавно заблокированного «Роблокса», так и телефонные звонки.

Противник одинаково охотится как за склонными к насилию или суицидальным настроениям подростками, так и за психически нестабильными или доверчивыми взрослыми. И те, и другие оказываются в разработке.

Ежедневно (!) около 1,5 млн мошеннических «прозвонов» идут в Россию именно с Украины: из Киева, Днепропетровска и других городов. Враг обрабатывает граждан России масштабно и планомерно. Однако показательно, что соглашаются на его предложения лишь единицы.

Именно Днепропетровск называют столицей мошеннических кол-центров. Здесь работают от 350 до 400 этих преступных «контор» — и работают в первую очередь против России.

Объектом ударов в этом городе стал именно кол-центр, откуда шли «обзвоны клиентов», у которых выманивали деньги. То, что этот объект был выбран как цель, прямо указывает: в условиях СВО массовое мошенничество — это не банальный «отъём средств», а инструмент террористической войны.

Бдительность приносит результат

«Чем ближе будет конец киевского режима, тем больше противник будет переходить от общевойсковых и обычных операций к террористическим атакам на нашу страну. К этому нужно быть готовым. Надо беречь себя, беречь родных, быть бдительным», — подчёркивает военный эксперт, участник СВО Андрей Беднарский.

И бдительность уже приносит результат. По данным ЦОС ФСБ, в 2025 году на телефоны доверия территориальных органов безопасности пришли 15,2 тысячи сообщений, «содержащих оперативно значимую информацию». 455 тысяч важных сообщений пришли в центральный аппарат ФСБ и направлены в разработку.

Обращения граждан в 2025 году позволили предотвратить действия мошенников в отношении более 6 тысяч человек, которым злоумышленники представлялись сотрудниками органов безопасности, сообщили в ЦОС. Так что чем дальше, тем меньше россияне попадаются на самую распространённую «удочку». Чем дальше, тем больше люди видят масштаб опасности, грозящей им самим и близким, — и понимают, что эта опасность в обозримом будущем не исчезнет.

Сплочённость общества беспрецедентна. «Как бы противник ни старался нас испугать — ведь цель террористической войны именно испугать — нанести военное поражение террористическими методами невозможно. Наши задачи — быть храбрыми и идти до конца», — подчеркнул участник СВО Андрей Беднарский.

Опыт противостояния террору у России большой. Ячейки боевиков, расплодившиеся в свое время на Северном Кавказе, были успешно зачищены. Нынешняя война, ведущаяся против нас, масштабнее и мощнее, но результат будет таким же — полная ликвидация врага.

*Организации, признанные экстремистскими и запрещённые в России.

**Лица, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.